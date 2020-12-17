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اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ديسمبر 2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم، الخميس 17 ديسمبر 2020، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التى أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.


وسجَّل كيلو الدواجن سعرا يتراوح بين 19 و21 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و16 جنيهًا للكيلو.


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8 جنيهات و10.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4.75 جنيه والكتكوت البلدي حوالى 1.4 جنيه.


وسجّل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح بين 26 و27 جنيهًا للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح بين 35 و38 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 12 و14 جنيهًا.
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