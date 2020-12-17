لغة القرآن الكريم.. صباح البلد يشيد بمبادرة "الأرض بتتكلم عربي"

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن اللغة العربية لا يوجد أفضل منها، وشاركت المشاهدين ببيت شعر للشاعر الراحل حافظ إبراهيم.





وأكملت "سلامة" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" ما زال هناك أشخاص متمسكين باللغة العربية الأصيلة ومفرداتها الصحيحة والسليمة، متابعة: "في ناس بترتاح نفسيا لما تسمع اللغة الصح والسليمة".





وأشارت إلى مبادرة "الأرض بتتكلم عربي" التي دشنتها وزارة الخارجية بإشراف الرئيس السيسي، متابعة: المبادرة تهدف إلى ربط المصريين بالخارج بمصر واللغة العربية.





واسترسلت: المبادرة تهدف إلى تعريف المصريين بالخارج بلغة بلادهم وتراثهم العربي.



وأضافت الإعلامية فرح سعيد "مش غلط أننا نعرف لغات العالم ولكن الأولوية تأتي للغة العربية فهي لغة القرآن الكريم والأشعار".





وتابعت: "غدا هناك احتفال خاص باللغة العربية"، معقبة: "بلاش نستهتر باللغة العربية ولازم نعلم أولادنا اللغة العربية الصحيحة".