فرق بتتولد كبيرة.. صباح البلد يهنئ فريق سيراميكا كليوباترا بعد فوزه أمس

هنّأت الإعلامية فرح سعيد فريق سيراميكا كليوباترا على فوزه أمس على فريق البنك الأهلي بنتيجة 3 /1، معقبة: فوز أمس يعد الفوز الثاني على التوالي للفريق.





وأضافت "سعيد" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، فريق سيراميكا كليوباترا قدم أداء ممتعا ونتمنى أن يستمر في تقديم هذا الأداء، معقبة: نأمل أن ينافس على المربع الذهبي والمشاركة في أفريقيا.





وأكملت: النائب محمد أبو العينين كان حريصًا على تقديم التهنئة إلى الفريق بعد فوزه على البنك الأهلي، قائلا: «فخور بـ نادي سيراميكا كليوباترا بعد تحقيق العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، واعتلاء صدارة ترتيب الدوري الممتاز بالفوز الثاني على التوالي بنتيجة ( 3/ 1 ) على فريق البنك الأهلي، ونهنئ اللاعبين والجهاز الفني والإداري على الأداء الرائع والظهور المشرف، ونجدد الالتزام تجاه الفريق بالدعم والمساندة للمنافسة على البطولات وحصد الألقاب».





وأكملت لميس سلامة، بالأمس الكل كان يتابع ماتش سيراميكا كليوباترا، معقبة: في ناس بتتولد كبيرة زي فريق سيراميكا كليوباترا، وهي فرقة هيتعمل ليها حساب".