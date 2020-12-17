اقتصاد الإمارات.. اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية بعجمان تبحث القطاعات الجاذبة للاستثمارات في الإمارة

عقدت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية اجتماعها الثاني خلال العام 2020 عن بعد بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة آخر المستجدات في الشأن الاقتصادي للإمارة.





وقدمت دائرة البلدية والتخطيط عرضا حول تطوير شبكة الطرق في عدد من المناطق الحيوية والصناعية في الإمارة بما يواكب متطلبات التوسع العمراني ويحقق الانسيابية المرورية، ويصب في تنويع المقومات الاقتصادية وزيادة جذب المستثمرين وتعزيز الحركة الصناعية و التجارية في الإمارة، فيما اطلع أعضاء اللجنة على استعراض حول دعم بيئة الأعمال قدمته دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.





وتناولت أعمال الجلسة مخرجات اجتماع اللجنة الفنية لتحديد القطاعات الجاذبة للاستثمارات في إمارة عجمان، وطالب أعضاء اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية المزيد من المعلومات والتفاصيل للعرض عليها في الاجتماع القادم لاستشراف الفرص المتاحة وتعزيز مكانة الإمارة على الخارطة الاستثمارية.





وأشاد م. عبد الله المويجعي، رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بإمارة عجمان، بجهود القيادة الرشيدة في تطوير جميع قطاعات الدولة "الاقتصادية، والصحية، والاجتماعية، والتعليمية، والبنية التحتية وغيرها"، لتعزيز تنافسية الإمارات.





وأوضح أن القطاع الاقتصادي شهد العام 2020 ديناميكية ومرونة أكدت متانة اقتصاد الدولة في مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الإمارات حريصة على استشراف المستقبل من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع الوطنية والتي لها بالغ الأثر في تحفيز القطاع الاقتصادي بشكل عام.





وأضاف أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات بمثابة انطلاقة قوية للقطاع السياحي في الدولة خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يدعم تكاملية الاقتصاد القائم على التنوع والفرص، مؤكدًا حرص اللجنة على تعزيز تعاونها مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالشأن الاقتصادي بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات لزيادة تنافسية القطاع الاقتصادي بالإمارة وتنويع مقوماته.





من جانبهم، أكد الأعضاء أهمية توافر المناخ الاقتصادي الجاذب لضمان نمو واستدامة الأعمال، مشيدين بتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير الدعم اللازم وتنويع الفرص والمقومات الموجهة لمجتمع الأعمال بشكل عام ولشباب الأعمال بشكل خاص.