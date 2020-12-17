درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 17-12-2020.. فيديو

توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الخميس، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقسا دافئا على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.









كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.









وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 16

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 25