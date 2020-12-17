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أخبار العالم

أول زيارة له.. الكاظمي يغادر العراق إلى تركيا لبحث عدد من الملفات

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
الكاظمي
الكاظمي
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محمود نوفل
توجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى أنقرة في مستهل زيارة رسمية إلى تركيا على رأس وفد حكومي، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على "تويتر": "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي غادر، اليوم الخميس، إلى العاصمة التركية أنقرة، في مستهل زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية على رأس وفد حكومي".

وأضاف المكتب في تغريدته: "سيلتقي الكاظمي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمسؤولين الأتراك، لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وتركيا، كما سيبحث عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأفادت تقارير صحفية بأن الكاظمي، يبدأ اليوم الخميس، أولى زياراته الخارجية إلى أنقرة منذ توليه منصبه، مشيرة إلى أن الزيارة تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولفتت التقارير إلى أنه "سيبحث خلال زيارته ملفات عديدة تشمل العلاقات الثنائية السياسية والأمنية والاقتصادية، والقضايا المتعلقة بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية ووجودها في العراق".

وأوضحت أنه "سيتم استعراض الخطوات التي تم تنفيذها فيما يتعلق باتفاقية سنجار، بمحافظة نينوى شمالي العراق، التي تخص وجود منظمة "بي كا كا" في العراق.
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