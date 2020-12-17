هيئة الأرصاد: بداية فصل الشتاء خالية من أي تقلبات جوية

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم سيكون الطقس مستقرا، معقبا: "اليوم شهدت القاهرة ومدن القناة والصعيد تواجدا للشبورة المائية".









وأضاف "شاهين": "يمكننا أن نتفادى موعد الشبورة المائية فهي تستمر حتى الساعة السابعة صباحا وبعدها تتحسن الرؤية، غير ذلك لا يوجد أي مشاكل".









وتابع: "هناك فرصة لتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة"، معقبا: "الأمطار غير مؤثرة تماما على الأنشطة، وكذلك حركة الرياح ستهدأ وعليه أن يعود النشاط البحري لعمله مرة أخرى".









واستطرد: "الطقس المستقر يستمر حتى بداية فصل الشتاء"، معقبا: "درجات الحرارة ستكون في المعدلات الطبيعية بالإضافة إلى سطوع الشمس نهارا".









واسترسل: "التنبؤات حول فصل الشتاء حاليا غير دقيقة، ولكن يمكننا أن نشير إلى أن بداية فصل الشتاء خالية من أي تقلبات جوية".



