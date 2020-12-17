ماذا تقول أظافرك عن صحتك.. احذر فهى تكشف أمراض القلب والكبد والرئة

هل تعلم أن أظافرك يمكن أن تكشف عن أدلة على صحتك العامة؟ لمسة بيضاء هنا ، مسحة وردية هناك ، أو بعض التموجات أو النتوءات قد تكون علامة على مرض في الجسم. يمكن أن تظهر مشاكل الكبد والرئتين والقلب في أظافرك. استمر في القراءة لمعرفة الأسرار التي قد تكشفها أظافرك.



أظافر شاحبة



يمكن أن تكون الأظافر الشاحبة أحيانًا علامة على مرض خطير ، مثل:

فقر دم

فشل القلب الاحتقاني

مرض الكبد

سوء التغذية



الأظافر البيضاء



إذا كانت الأظافر بيضاء في الغالب مع حواف داكنة ، فقد يشير ذلك إلى مشاكل في الكبد ، مثل التهاب الكبد. في هذه الصورة ، يمكنك رؤية الأصابع مصابة باليرقان أيضًا ، وهي علامة أخرى على وجود مشكلة في الكبد.

الأظافر الصفراء

تعد العدوى الفطرية من أكثر أسباب اصفرار الأظافر شيوعًا. مع تفاقم العدوى ، قد يتراجع فراش الظفر ، وقد تتكاثف الأظافر وتنهار. في حالات نادرة ، يمكن أن تشير الأظافر الصفراء إلى حالة أكثر خطورة مثل أمراض الغدة الدرقية الشديدة أو أمراض الرئة أو مرض السكري أو الصدفية.



أظافر مزرقة

يمكن أن تعني الأظافر ذات اللون الأزرق أن الجسم لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين. قد يشير هذا إلى وجود مشكلة في الرئة ، مثل انتفاخ الرئة. يمكن أن ترتبط بعض مشاكل القلب بأظافر مزرقة.



تموج الأظافر

إذا كان سطح الظفر مموجًا أو محفورًا ، فقد يكون هذا علامة مبكرة على الصدفية أو التهاب المفاصل الالتهابي. تلون الظفر شائع. يمكن أن يبدو الجلد تحت الظفر بني محمر.

الأظافر المتشققة أو المنقسمة

تم ربط الأظافر الجافة والهشة التي تتشقق أو تتشقق بشكل متكرر بأمراض الغدة الدرقية. من المرجح أن يكون التصدع أو الانقسام مع صبغة صفراء بسبب عدوى فطرية.



طية الأظافر المنتفخة

إذا ظهر الجلد حول الظفر أحمرًا ومنتفخًا ، فهذا يُعرف باسم التهاب طية الظفر. قد يكون نتيجة مرض الذئبة أو اضطراب آخر في النسيج الضام. يمكن أن تسبب العدوى أيضًا احمرار والتهاب في ثنية الظفر.



خطوط داكنة تحت الظفر

يجب فحص الخطوط الداكنة الموجودة أسفل الظفر في أسرع وقت ممكن. تحدث أحيانًا بسبب سرطان الجلد ، وهو أخطر أنواع سرطان الجلد.



عض الأظافر

قد لا يكون قضم أظافرك أكثر من عادة قديمة ، ولكنه في بعض الحالات علامة على القلق المستمر الذي يمكن أن يستفيد من العلاج. كما تم ربط عض الأظافر أو نتفها باضطراب الوسواس القهري. إذا لم تستطع التوقف ، يجدر بك مناقشة الأمر مع طبيبك.

الأظافر ليست سوى جزء من اللغز



على الرغم من أن تغييرات الأظافر تصاحب العديد من الحالات ، إلا أن هذه التغييرات نادرًا ما تكون العلامة الأولى. والعديد من تشوهات الأظافر غير ضارة - فليس كل من لديه أظافر بيضاء مصاب بالتهاب الكبد. إذا كنت قلقًا بشأن مظهر أظافرك ، فاستشر طبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية.

مصدر المعلومات موقع WebMD.