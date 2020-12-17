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توك شو

عقوبات فورية للمخالفين.. تعرف على قرارات الحكومة الجديدة لمنع انتشار كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:06 ص
الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
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هاجر إبراهيم
قال عبد اللطيف وهبة، الكاتب والمتخصص فى شئون مجلس الوزراء، إنه كان هناك مجموعة من الإجراءات التى اتخذت خلال اجتماع رئيس الوزراء لإدارة أزمة كورونا، أهمها التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الفترة القادمة.

وأضاف "وهبة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إرتفاع فى معدلات الإصابة بـ كورونا إلى حد ما خلال الأسابيع القليلة القادمة، ولذلك  الحكومة لأول مرة تدرس تعديلات فيما يتعلق بآليات تنفيذ العقوبة على المخالفين، خاصة الغرامات المالية.

وتابع أن الحكومة قررت تأجيل عقد الجمعيات العمومية من مراكز الشباب والأندية وخلافه لمدة ستة أشهر لمنع التجمعات، وفى نفس الوقت هناك تأكيد على ما يتعلق ببعض مراكز الدروس الخصوصية وقاعات الأفراح، حيث من الممكن أن يتم إلغاؤها تماما.

وأكد أن الحكومة ركزت على موضوع الأماكن المغلقة، حتى دور المناسبات وقاعات العزاء والقاعات المغلقة والدروس الخصوصية، متابعا أنه سيكون هناك عقوبات فورية لمن يخالف تلك الإجراءات، ولكن لم يتم تحديدها بعد.

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