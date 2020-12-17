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عيار 21 بـ 813 جنيها.. أسعار الذهب اليوم 17-12-2020.. فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:07 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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ريهام فيكتور
عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس 17- 12 - 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.


وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 813 جنيها.
وبلغ سعر الجرام عيار 24 ما بين 928 و931 جنيهًا.
وسجل سعر الجرام عيار 18 ما بين 696 و671 جنيهًا.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6520 جنيهًا.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


من جانبه، وصف وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، جائحة كورونا بأنها أثرت على جميع الأحوال الاقتصادية في مصر والأسواق العالمية؛ إذ ساعدت سلبا في أسعار الذهب، موضحا أن المعدن الأصفر و أعيرته المختلفة مرتبطة ببعض، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول.


وأكد "واصف" أن فيروس كورونا تسبب فى ارتفاع أسعار الذهب نظرا للجوء الكثير من الناس لاقتناء الذهب فى أوقات الأزمات، موضحا أن تأثير كورونا على أسعار الذهب سينتهى أو سيستقر بعد عام ونصف العام وليس خلال فترة قريبة نظرا لاستمرار تأثر الاقتصاد وطول الفترة المتوقعة للتعافى وعودة العمل لسابق عهده بالقطاعات المختلفة.


وقال إن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه الفترة بشكل خاص.
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