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أخبار العالم

إصابة وزير الداخلية الأمريكي بفيروس كورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
وزير الداخلية الأمريكي
وزير الداخلية الأمريكي
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شريف سيد
ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، أن وزير الداخلية الأمريكي ديفيد برنهارت، أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الوزارة قوله إن نتائج الوزير البالغ من العمر 51 عاما، أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث لم يظهر عليه أي أعراض.


وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دخل الحجر الصحي أمس، الأربعاء، عقب مخالطته شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.


وقال مسئول أمريكي، اليوم الخميس، إن الرئيس المنتخب جو بايدن قد يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا الأسبوع المقبل.


ونقلت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية عن مصادر مطلعة، قولها إن بايدن لا يشعر بالتردد حيال هذه الخطوة، لكن فريقه يستعد لإجراء تجهيزات تلقى بايدن للقاح على الهواء مباشرة.


ومساء أمس، قال "ريك برايت"، عضو فريق مكافحة فيروس كورونا الذي شكله بايدن، في تصريحات لـ"سي إن إن" إن بايدن "لا يرغب في تقديمه عن البقية بالضرورة.. إنما يرغب في التأكد من أن الجرعات المحدودة للقاح متاحة لجميع الأشخاص الذين في أمس الحاجة إليه".


وقال برايت إن من بين الأشخاص الذين سيتلقون الجرعات الفئات الأكثر ضعفًا، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والأشخاص بمرافق الرعاية الطويلة الأجل.


وأضاف أن الخطوة تعد إظهارًا لثقة بايدن في اللقاح، وأنه يرغب أن يفعل ذلك علنًا؛ حتى يعرف الأشخاص أنه واثق للغاية في النتيجة.
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