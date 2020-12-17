لتنشيط الدورة الدموية وتقليل الإصابات.. تمارين لإطالة الجسم من الثبات

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الخاصة بإطالة الجسم من الثبات.





وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، موضحًا أن هرمونات البنات لا تساعد على رسم العضلات وهذا معتقد خاطئ.





وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الخميس، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.





وأشار إلى أن هناك نوعا من التدريبات النوعية وأخرى لا نوعية وهى المهمة للقلب والجسم بالكامل، ولكن من المهم جدًا للسيدات والرجال التمارين باستخدام الأوزان.