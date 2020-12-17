ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اتفاق بريطاني أمريكي لتيسير التجارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 02:02 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم

وقعت بريطانيا والولايات المتحدة  اتفاقا بشأن العمليات الجمركية يضمن استمرار تدفق التجارة بسلاسة بين البلدين عندما تخرج بريطانيا بالكامل من الاتحاد الأووربي في نهاية السنة.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيسي نورمان في بيان "هذا اتفاق مهم يضمن الاستمرارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويُظهر مدى قوة العلاقات الجمركية بين الولايات المتحدة وبريطانيا."

وأضاف "يسمح هذا الاتفاق باستمرار التعاون في مكافحة المخالفات الجمركية عن طريق تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، ويوفر الأساس القانوني لبرامج لتسهيل تدفقات التجارة للمستوردين والمصدرين."

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مستوى العلاقات التجارية سيختلف.. القاهرة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية عقب بريكست.. المملكة المتحدة أكبر المستثمرين في مصر.. وبرامج الإصلاح الاقتصادي مستمرة لتخطي حاجز الــ 50 مليار دولار

رئيس وزراء بريطانيا يخرق عمدًا معاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي

كندا توقع اتفاقية تجارية انتقالية مع المملكة المتحدة

الغموض يخيم على علاقات أوروبا وبريطانيا مع قرب انتهاء الفترة الانتقالية لـ"بريكست"

ترحيب كبير باتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة.. تضمن حرية تجارة الأغذية الزراعية والأسماك.. وزير خارجية لندن: ستعزز بناء اقتصادات البلدين بعد كورونا.. وستساهم في تدفق رءوس الأموال إلى مصر

ترشيحاتنا

رئيس أكاديمية الشرطة: ٥٥ ألف طالب تقدموا للالتحاق بالكلية

خيانة العلاقة.. مي حلمي تفتح النار على محمد رشاد

أحسنتم صنعا يا شباب.. ماني يعلق على تصدر ليفربول الدوري الإنجليزي

غزل المحلة يتراجع عن حبس نجم الزمالك

قرارات عاجلة لحماية طلاب المدارس من فيروس كورونا

رئيس وزراء بريطانيا يعلق على إصابة ماكرون بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تطرح قاطرة هيدروجينية جديدة Mercedes gen h2.. صور

سعر ومواصفات كيا سبورتاج Kia sportage jbl black edition.. صور

سعر ومواصفات شيري أريزو chery arrizo 5 اليوم في مصر "صور"