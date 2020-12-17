صرف معاشات تضامن لـ 2 مليون و173 ألف مستفيد.. الأبرز في نشرة أخبار "صباح البلد"

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الخميس، ومنها:





صدى البلد:

الرئيس السيسي يرحب بانضمام دولة الإمارات الشقيقة إلى لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب.

السيسي عن لقائه محمد بن زايد: نمضي معا بقوة وإرادة صادقة.



الأهرام:

رئيس الوزراء يوجه بتطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.



اليوم السابع:

التعليم: قرار ترقية 301 ألف معلم فرصة لحصولهم على زيادة أكبر بالبدل.



المصري اليوم:

الصحة: تسجيل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة.



الوطن:

التضامن: صرف معاشات تضامن لـ 2 مليونا و 173 ألف مستفيد..اليوم.



مصراوي:

بقرار المحافظ..استمرار الدراسة بالقاهرة اليوم.



أخبار اليوم:

"مقال" تحيا مصر.



SKY NEWS:

الجاسوس فضح كل شيء..مغامرة تركية في أوروبا فاشلة.



BBC:

فيروس كورونا: فريق من الصحة العالمية سيتوجه إلى الصين لمعرفة كيف نشأ الفيروس.









