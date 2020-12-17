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صرف معاشات تضامن لـ 2 مليون و173 ألف مستفيد.. الأبرز في نشرة أخبار "صباح البلد"

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:34 ص
نشرة الأخبار
نشرة الأخبار
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إسراء صبري
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الخميس، ومنها:

صدى البلد:
الرئيس السيسي يرحب بانضمام دولة الإمارات الشقيقة إلى لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب.
السيسي عن لقائه محمد بن زايد: نمضي معا بقوة وإرادة صادقة.

الأهرام:
رئيس الوزراء يوجه بتطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

اليوم السابع:
التعليم: قرار ترقية 301 ألف معلم فرصة لحصولهم على زيادة أكبر بالبدل.

المصري اليوم:
الصحة: تسجيل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة.

الوطن: 
التضامن: صرف معاشات تضامن لـ 2 مليونا و 173 ألف مستفيد..اليوم.

مصراوي:
بقرار المحافظ..استمرار الدراسة بالقاهرة اليوم.

أخبار اليوم:
"مقال" تحيا مصر.

SKY NEWS:
الجاسوس فضح كل شيء..مغامرة تركية في أوروبا فاشلة.

BBC:
فيروس كورونا: فريق من الصحة العالمية سيتوجه إلى الصين لمعرفة كيف نشأ الفيروس.




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