صرف معاشات تضامن لـ 2 مليون و173 ألف مستفيد.. الأبرز في نشرة أخبار "صباح البلد"

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الخميس، ومنها:
صدى البلد:
الرئيس السيسي يرحب بانضمام دولة الإمارات الشقيقة إلى لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب.
السيسي عن لقائه محمد بن زايد: نمضي معا بقوة وإرادة صادقة.
الأهرام:
رئيس الوزراء يوجه بتطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.
اليوم السابع:
التعليم: قرار ترقية 301 ألف معلم فرصة لحصولهم على زيادة أكبر بالبدل.
المصري اليوم:
الصحة: تسجيل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة.
الوطن:
التضامن: صرف معاشات تضامن لـ 2 مليونا و 173 ألف مستفيد..اليوم.
مصراوي:
بقرار المحافظ..استمرار الدراسة بالقاهرة اليوم.
أخبار اليوم:
"مقال" تحيا مصر.
SKY NEWS:
الجاسوس فضح كل شيء..مغامرة تركية في أوروبا فاشلة.
BBC:
فيروس كورونا: فريق من الصحة العالمية سيتوجه إلى الصين لمعرفة كيف نشأ الفيروس.
الرئيس السيسي يرحب بانضمام دولة الإمارات الشقيقة إلى لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب.
السيسي عن لقائه محمد بن زايد: نمضي معا بقوة وإرادة صادقة.
الأهرام:
رئيس الوزراء يوجه بتطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.
اليوم السابع:
التعليم: قرار ترقية 301 ألف معلم فرصة لحصولهم على زيادة أكبر بالبدل.
المصري اليوم:
الصحة: تسجيل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة.
الوطن:
التضامن: صرف معاشات تضامن لـ 2 مليونا و 173 ألف مستفيد..اليوم.
مصراوي:
بقرار المحافظ..استمرار الدراسة بالقاهرة اليوم.
أخبار اليوم:
"مقال" تحيا مصر.
SKY NEWS:
الجاسوس فضح كل شيء..مغامرة تركية في أوروبا فاشلة.
BBC:
فيروس كورونا: فريق من الصحة العالمية سيتوجه إلى الصين لمعرفة كيف نشأ الفيروس.