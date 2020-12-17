بعد قرارات الحكومة بشأن كورونا.. تحذير برلماني من العودة للإغلاق.. ونواب: جميع الإجراءات التى تتخذها الحكومة مدروسة.. وهدفها الحفاظ على أرواح المواطنين

نائبة: الدولة أدارت الموجة الأولى من كورونا بامتياز وفقا لإجراءات مدروسة

برلماني: قرارات الحكومة الخاصة بكورونا تأتي في مصلحة الوطن والمواطنين

عبد الوهاب خليل: مصر تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على أرواح المواطنين









منذ أن بدأت أزمة كورونا والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تواصل العمل ليل نهار من أجل متابعة مستمرة للمستجدات على الصعيد المحلي والعالمي.









وقد اتخذت الحكومة المصرية العديد من القرارات التى اعتبرها البعض صعبة واعتبرها البعض الآخر ضرورية من أجل الحفاظ على المواطنين وأرواحهم فى ظل هذا الوباء الذي اجتاح العالم ولا يدري أحد متى سينتهي.









وفي هذا الإطار، أصدرت الحكومة أمس، الأربعاء، عددا من القرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وجاءت أبرز القرارات الصادرة كالتالي:





- تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات.





- وضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس كورونا، وإعلانها، والمعايير المتبعة.





- استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر









ومن جانبهم، أيد أعضاء مجلس النواب قرارات الحكومة، مؤكدين أنها ضرورية، حيث حذرت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، من العودة للإغلاق مرة أخرى، بسبب عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوضع أصبح خطيرًا، وهناك إغلاق تام في عدد من الدول، مثل ألمانيا، ولو استمر تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، سوف تكون هناك إجراءات وعقوبات مغلظة، وقد يطبق الحظر مرة أخرى.









وطالبت النائبة إيفلين متى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، المواطنين بالالتزام بتعليمات الحكومات، وضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقالت: "هناك تهاون من المواطنين فيما يتعلق بإجراءات مواجهة كورونا، ولا يوجد التزام من الجميع بارتداء الكمامات الطبية، وهو أمر ينذر بالخطر".









وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة تفعيل قرار جديد لمواجهة عدم التزام المواطنين، والذي تعكف الحكومة على دراسته حاليًا، وهو فرض غرامات فورية على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، متابعة: "لكن يجب أن تكون هناك آلية لتنفيذه".









وأشادت النائبة بقرارت الحكومة الجديدة الخاصة بتوفير مليار جنيه جديدة لمواجهة فيروس كورونا.









فيما أكد النائب علاء ناجي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع كل ما يتعلق بأزمة جائحة كورونا، وأن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أدارت أزمة كورونا فى المرحلة الأولى باحترافية شديدة، وأصدرت العديد من القرارات التى جعلتنا نتخطى الأزمة بأقل الخسائر.









وقال عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الإجراءات أيضا التى تتخذها الحكومة المصرية فى الموجة الثانية لفيروس كورونا تأتي فى إطار حرص الدولة على المواطنين، ويجب علينا جميعا اتباع تلك الإجراءات حتى نخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.









وأكد ناجي أن توجّيه رئيس الوزراء اليوم بتطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، لمنع الكثافات، يأتي في إطار المصلحة العامة للدولة المصرية ومن أجل صحة وسلامة المواطنين، وحتى لا تحدث خسائر كبيرة فى الاقتصاد ويكون لدينا أزمة اقتصادية كبيرة.









من جانبها، قالت النائبة هيام حلاوة، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن القرارات التى اتخذتها الحكومة اليوم لمواجهة جائحة كورونا هي قرارات مدروسة وتستهدف أولا مصلحة المواطنين والحفاظ على حياتهم، بالإضافة إلى استمرار العمل فى ظل الإجراءات الوقائية.











وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تعمل على وضع خططها، وفقًا لبيانات دقيقة وخطوات مدروسة، وهذا يؤكد أن هناك مؤسسات قادرة على التعامل مع الأزمات التى تواجه المواطنين، حيث إن الدولة أدارت الموجة الأولى لجائحة كورونا بامتياز، وتحملت الكثير من أجل حماية المواطنين.









وأشارت "حلاوة" إلى أن توجيهات المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، لمنع الكثافات، تؤكد أن الحكومة تتابع الأزمة لحظة بلحظة، وتريد الحفاظ على صحة المواطنين ومصالحهم فى ذات الوقت، وبالتالي لا بد من تسيير الأعمال اليومية للحكومة والمواطنين فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تفرضها الدولة المصرية.









في السياق ذاته، قال النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن جميع الإجراءات التي أعلنتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، جاءت للحفاظ على صحة المواطنين ولابد من وجود تعاون بين المواطنين والحكومة حتى نتخطى الأزمة بسلام.









وأضاف خليل، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على أرواح المواطنين وصحتهم، وقد رأينا ذلك فى القرارات والتوجيهات التى يصدرها الرئيس السيسي فبالتالي لابد لنا جميعا أن نتكاتف ونلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية حتى تمر الموجة الثانية لكورونا دون خسائر كبيرة.









وأكد النائب أنه يجب على المواطنين الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية، لافتا إلى أن فيروس كورونا أصبح أمرا واقعا وعلينا أن نتعايش معه، محذرا من التهاون فى التعامل مع الأزمة، حيث إن أي تهاون سيؤدي إلى مخاطر كبيرة، لافتا إلى ضرورة تشديد الإجراءات داخل المؤسسات الحكومية والمرافق العامة لمنع انتشار فيروس كورونا، لا سيما أمام عدم ارتداء الكمامات.