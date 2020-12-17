وزير الجيش الإسرائيلي يكشف عن زيارته السرية لعدد من الدول العربية

أجرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية مقابلة صحافية مع وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس، ونشرتها صباح اليوم الخميس.

وذكر مراسل الشؤون العربية بقناة "كان" العبرية، روعي كايس، أن جانتس كشف أنه زار معظم الدول العربية سرا، عندما كان قائدا للجيش، وأنه يتمنى أن يزورها علنا الآن.

وبحسب كاتس، قال جانتس للصحيفة السعودية، إنه "لا يري السلام سيكتمل بدون الفلسطينيين، ويدعوهم للانضمام الى عجلة السلام".

وأضاف: "القدس ستبقى موحدة، ولكن يوجد فيها مكان لعاصمة فلسطينية، وأن إسرائيل لن تعود لحدود الـ 67, لكن احتمال ان يكون تبادل أراضي مع الفلسطينيين.





واضاف "حق الفلسطينيين في الشعور بالاستقلال هو ما هو عليه وحقهم في الحصول على عاصمة" "القدس يجب أن تظل موحدة ولكن يجب أن يكون هناك مكان لعاصمة فلسطينية.فهي مدينة رحبة جدًا ومليئة بالمقدسات للجميع.





ودعا جانتس أبو مازن للانضمام إلى عملية السلام مع الدول العربية وعدم التخلف عن الركب.





وشدد على أن "إسرائيل لن تعود إلى حدود عام 1967 ، لكن قد يكون هناك تبادل للأراضي مع الفلسطينيين" "إسرائيل بحاجة إلى الجلوس في نقاط استراتيجية في غور الأردن لا يوجد التزام بضم المنطقة بأكملها".





وأشار جانتس في مقابلة أيضا إلى الأزمة السياسية وقال "يبدو أننا ذاهبون إلى انتخابات مبكرة لأن نتنياهو لا يلتزم بالاتفاقات لا نريد انتخابات".





وقال "إذا قرأ نتنياهو الخريطة السياسية فسوف يفهم أن الانتخابات هي ضربة قاضية له ولن يعود منها كرئيس للوزراء نسبة كبيرة من الناس لم يقرروا بعد كيفية التصويت وهناك تغييرات في الخريطة الحزبية يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التغييرات".