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أخبار العالم

ليبرمان يدخل الحجر الصحي بعد مخالطته مصابا بكورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:37 ص
ليبرمان
ليبرمان
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سمر صالح
دخل وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان الحجر الصحي إثر مخالطته مصابا بفيروس كورونا.
 
ووفقًا للقناة 12 العبرية، دخل ليبرمان الحجر الصحي بعد مشاركته في حفل زفاف نجله "كوبي" قبل 8 أيام والذي تبين أنه مصاب بفيروس كورونا.
 
من جهتها أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 2,862 إصابة جديدة بـ كورونا في إسرائيل يوم أمس، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
 
ونقل موقع "والاه" العبري، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد الإصابات بـ كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 362,953 إصابة، والوفيات إلى 3,022 حالة.
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