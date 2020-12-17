تركيا تتحدى العقوبات الأمريكية: سنرد بشكل مناسب.. ولن نتراجع عن الـ«إس 400»

وصف وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، اليوم الخميس، العقوبات الأمريكية على بلاده بالخاطئة سياسيا وقانونيا.





وأكد أوغلو على رد بلاده على العقوبات الأمريكية، بالشكل الذي تراه مناسبًا، على حد وصفه.





وقال تشاويش أوغلو في تصريحات له، وسط محاولات منه التملق لصالح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: "نعرف الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن جيدًا وهو ويعرف توقعات تركيا من الولايات المتحدة فيما يتعلق بتنظيم جولن".





وأضاف أوغلو أن بلاده: "لن تتراجع عن امتلاك منظومة إس 400 الصاروخية الروسية".





وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين الماضي فرض عقوبات على تركيا رسميًا، بسبب شرائها منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية.





وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه تم فرض عقوبات على 4 أفراد ومؤسسة الصناعات العسكرية التركية، مشيرة إلى أن رئيس المؤسسة، إسماعيل دمير، أُضيف اسمه على قائمة العقوبات، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.





وأوضحت الخزانة الأمريكية أن الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات الأمريكية تجمعهم علاقات بروسيا.





وكان الكونجرس الأمريكي، أقر في وقت سابق، ميزانية الدفاع الأمريكية والتي شملت فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة إس-400 الصاروخية من روسيا ورفضها المثول إلى الخطط الدفاعية لدول حلف الناتو، ما دفع واشنطن إلى طردها من مشروع صناعة مقاتلات "إف-35" التي ساهمت تركيا نفسها في صناعتها.