دون تدخل المعلمين.. التعليم: امتحانات المرحلة الثانوية مبنية عن طريق بنوك أسئلة مركزية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن كل امتحانات المرحلة الثانوية يتم بناؤها عن طريق بنوك أسئلة مركزية، يضعها أساتذة المركز القومي للامتحانات والتقييم وليس عن طريق المعلمين أو الموجهين ويتم تصحيحها مركزيا وإلكترونيا.





وانتقد الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم "الخميس" انتشار بعض الرسائل الصوتية التحريضية ضد امتحانات المرحلة الثانوية، وسط جروبات الواتس وصفحات جروبات فيسبوك بين الطلاب للتضليل وإثارة البلبلة والمخاوف، ولا يعلم المستمع حقيقة مصدرها ولكنه يظل يتداولها .. مشددا أن هذه الرسائل تأتي ضمن الحرب الشرسة ضد التنوير والتعلم، ومؤكدا أن الوزارة تتابع كل هذه الوسائل التضليلية وتحذر من تداولها.





وأضاف أن طلاب مصر أثبتوا وعيهم وقدرتهم على التصدي لمثل هذه الأكاذيب، وأدى الامتحان التدريبي ٩٧٪ منهم وستنجح مصر في رحلتها لتطوير التعليم بفضل الإيمان بضرورة المعرفة والمهارة والعلم وليس الغش والتحايل والتضليل.