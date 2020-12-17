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فن

نادين نسيب نجيم: المال أقل درجات الرزق

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
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ندى فكرى
نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نادين نسيب نجيم وهي ترتدي جاكت باللون الأسود وسويت شيرت باللون الرمادي، وهو ما أبرز جمال إطلالتها.


وعلقت نادين نسيب نجيم على الصورة قائلة: "ما يحدث في العالم يثبت ان المال اقل درجات الرزق وان الصحة والستر وراحة البال اعلى درجات الرزق 🙏🏻 صباحكم خير".

وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج؛ حيث اختارت الآي لاينر والآي شادو والماسكرا لتبر من جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

وولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.

وولدت نادين نسيب نجيم في مستشفى أوتيل ديو في منطقة الاشرفية بالعاصمة بيروت، تعود بجذورها إلى سهل البقاع وتحديدًا صوب بلدة دوريس البقاعية مسقط رأس العائلة، والدها كان يعمل خياطًا رجالي وهو مسيحي الديانة وهي ذات الديانة التي تعتنقها، بينما والدتها تونسية مسلمة.

ودرست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال؛ ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان ولم يكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 حزيران يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» بعام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت عن انفصالهما بشكل ودي.
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