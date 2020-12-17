ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لمواجهة كورونا.. أول اجتماع فلسطيني إسرائيلي بعد استئناف التنسيق الأمني

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:50 ص
أول اجتماع فلسطيني
أول اجتماع فلسطيني إسرائيلي
Advertisements
سمر صالح
كشف مراسل الشؤون الفلسطينية في "قناة" كان العبرية، النقاب عن عقد أول اجتماع صحي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، منذ استئناف التنسيق الأمني والمدني.
 
وقال جال بيرجر، صباح اليوم الخميس، إن لقاءً صحياً عقد بين ممثلي وزارة الصحة الإسرائيلية، وممثلي وزارة الصحة الفلسطينية، لمناقشة سبل مواجهة كورونا.
 
وبحسب المراسل، طلب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، كميل أبو ركن، من المسؤولين الفلسطينيين الإسراع بعملية شراء لقاحات ضد فيروس كورونا.
 
وأشار بيرجر الى أن هناك حوالي 15 ألف إصابة بالكورونا في مناطق السلطة بالضفة، بينهم 150 بحالة الخطر، و9 آلاف إصابة في قطاع غزة، بينهم 200 مريضا بحالة الخطر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صفقة تبادل أسرى جديدة.. تجدد المباحثات بين إسرائيل وحماس

بعد عودة التنسيق الأمني ​​والمدني.. مسئولو المالية الفلسطينية يلتقون نظراءهم في إسرائيل

سيقضي على المصالحة الفلسطينية.. ماذا قال المحللون الإسرائيليون عن تجديد التنسيق الأمني

اجتماع فلسطيني إسرائيلي لأول مرة في رام الله لبحث عودة التنسيق​​​​​​​

هآرتس تكشف شكل عودة التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

ترشيحاتنا

نسبة الخصم من المرتب والإعفاءات الضريبية 2020

مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .. صور

أخبار الفن.. فارق العمر بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين.. فضل شاكر خلف القضبان.. شبيهة ياسمين صبرى

بعد مقتل جنوده.. تحرك عاجل من الجيش السوداني باتجاه الحدود الإثيوبية

قد لا يلعب.. عبد الله السعيد يربك حسابات بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

الزمالك ضد بيراميدز.. الأبيض يكتسح السماوى فى تاريخ اللقاءات المباشرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .. صور

بـ 90 ألف دولار.. احصل على منزل أحلامك المتحرك | صور

قصة سيارة محمد فؤاد في كليب هنساك.. تحفة فولكس فاجن