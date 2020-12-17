التعاقد مع شركة لتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بسجل مدنى إسنا بالأقصر

أعلن العميد محمد رشدى عبد العليم مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية بالأقصر أنه فى ضوء التنسيق ما بين شرطة الاحوال المدنية و محافظة الأقصر تم التعاقد مع شركة لتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بسجل مدنى أسنا الجديد للوقاية من الحرائق وضمان تشغيله بشكل أمن .





وأوضح مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية بالأقصر أنه سيتم تنفيذ كافة أشتراطات الحماية المدنية بسجل مدنى أسنا الجديد والتى تتضمن تركيب خزان مياه بسعة 30 متر مكعب وكذلك شبكة أنذار آلى و تجهيز لوحة الكهرباء الرئيسية بنظام الأطفاء التلقائى بغاز ( (CO2وعدد 4 أجهزة CO2 و طلمبات المياه .

اقرأ أيضا : قرار عاجل بشأن المتهمين فى واقعة التنمر على لاعب الزمالك شيكابالا

ومن الجدير بالذكر أن سجل مدنى أسنا الجديد تم إنشاؤه ضمن المشاريع الخدمية بمركز إسنا على مساحة 401م2 بقرار تخصيص رقم 12 لسنة 2018 وترخيص مباني رقم 76 لسنة 2018، وتم إنشاؤه ضمن عدد من المصالح الخدمية بمركز ومدينة إسنا ويتوقف بدء تشغيله على تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية.



