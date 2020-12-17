لنسف الكرش للأبد.. أسرع حيلة جربيها بنفسك

الوصول إلى الوزن المثالى ونسف الكرش بسرعه أمر سهل يمكن التخلص من الكيلوجرامات الزائدة وتحويل جسمك لمكينة حرق الدهون وإنقاص الوزن ونسف الكرش
مشروب خل التفاح وبذور الحلبة
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
انقعي بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء وأضيفي خل التفاح إلى ماء الحلبة في الصباح.
خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.
من خلال اتباع الرجيم الغذائي التالي لمدة 14 يوم بجانب تناول المشروب التالي، إليك خطة الرجيم وخطوات اعداد المشروب يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.
الرجيم الأول
الإفطار 8 صباحًا..
بيضًة مسلوقة +قطعة جبن قريش +1 توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
كوب شاي بحليب خالي الدسم +2 شريحة بسكويت شوفان
الغداء
3 ملاعق أرز + طبق كوسه مطهوة على البخار + شريحتين من فيليه الدجاج المشوى
أو
3 ملاعق مكرونة + 4 أصابع كفتة مشوية
أو
3 ملاعق أرز+ 3 شرائح فيليه سمك مشوي
بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة + كوب مزيج خل التفاح وبذور الحلبة
العشاء ..
ثمرة فاكهة أو كوب زبادي خالي الدسم
بجانب الرجيم التالي إلى طريقة إعداد مشروب خل التفاح وبذور الحلبة
مشروب خل التفاح وبذور الحلبة
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة
1 كوب ماء
كيف تطبقين الوصفة
انقعي بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء وأضيفي خل التفاح إلى ماء الحلبة في الصباح.
يقلب جيدا ويشرب.
طريقة تطبيق الوصفة
خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.
علاوةً على ذلك، فإن الطعم الحلو والمر لبذور الحلبة يساعد على تقليل الطعم الحمضي لخل التفاح.