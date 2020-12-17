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ثقافة

افتتاح الدورة الـ 24 لصالون شباب أتيليه الإسكندرية.. الليلة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:48 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تحتضن جماعة الفنانين والكتاب ــ أتيليه الإسكندرية ــ في الرابعة من بعد عصر اليوم الخميس٬ افتتاح الدورة الرابعة والعشرين لصالون شباب أتيليه الإسكندرية، وذلك بمشاركة أكثر من 120 فنانًا من شباب التشكيليين بالإسكندرية.

يقام الصالون بدعم من أتيليه الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد رفيق خليل٬ ونقابة الفنانين التشكيلين بالإسكندرية بقيادة الفنان حسن وصفي، وقاعة الزمالك للفن، والفنان عصمت داوستاشي.

ويضم الصالون نتاج الأعمال الإبداعىة في مجالات الفنون البصرية المتعددة: «التصوير، والرسم، والطبعة الفنية، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والأعمال المجهزة في الفراغ، والفيديو، وفن الأداء الحي».

وتقام الفعاليات مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

وكان قد نظم أتيليه الإسكندرية (جماعة الكتاب والفنانين)، برئاسة الدكتور محمد رفيق، أمسية ثقافية وفنية، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، وذلك بمقر الأتيليه وسط الإسكندرية.
وجاءت الأمسية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد، وتضمنت عرضًا للفيلم التسجيلي "جيوش الشمس"، إخراج شادي عبد السلام، والذي تدور أحداثه حول مراحل الجيش المصري، الملقب بجيوش الشمس، وجميع مراحل الحرب بداية من العبور العظيم للدبابات على الكباري والجسور العائمة واقتحام خط بارليف ورفع العلم على سيناء وصور الخنادق والمدافع ودبابات العدو التي تم تدميرها، مع الاستعانة بلقطات توضيحية لعناوين الصحف العالمية وتعليقاتها على الحرب.

كما تضمنت الأمسية عرضًا لفيلم "صائد الدبابات"، إخراج خيري بشارة، وتدور أحداثه حول قصة البطل محمد عبد العاطي، وهو مجند من الشرقية استطاع تدمير 23 دبابة إسرائيلية في حرب أكتوبر.

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