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أخبار العالم

الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 7 إصابات وافدة من الخارج

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:48 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 7 إصابات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86777 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا. 

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 6 حالات في شنجهاي وحالة واحدة في قوانجدونج، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4068 حالة غادر منها 3808 حالات المستشفيات بعد شفائهم. 

وأضافت اللجنة أن 21 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81842 شخصا، مشيرة إلى أن 6792 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية. 

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 6 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 198 حالة منها 179 وافدة من الخارج. 

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 7803 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 123 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 749 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 6439 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 612 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء. 
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