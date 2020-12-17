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محافظات

تحرير 47 عقد أراض زراعية للمواطنين بمنظومة التصالح في الأقصر

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:04 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شمس يونس
أعلن العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، أنه في ضوء المتابعة المستمرة لسير أعمال منظومة التصالح على مخالفات البناء، شهد ملف منظومة التقنين نقلة كبيرة الشهر الحالي، بالتنسيق مع منظومة تقنين الأراضي ومركز المعلومات بالمحافظة، حيث تم تحرير 47 عقد أراضٍ زراعية للمواطنين وتم إنهاء إجراءات 28 ملف اخر بانتظار دفع المواطنين مبلغ المقدم وتحرير العقود.

وتابع رئيس المدينة، أن نسبة تحرير العقود إلى الطلبات المقدمة من المواطنين وصلت حوالى 17%.

وأشار رئيس مركز القرنة، إلى أن المركز التكنولوجي ما زال يستقبل يوميا جميع الراغبين في التقدم بطلبات التصالح لحين انتهاء المهلة المقررة.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتيسير على المواطنين، من خلال تكثيف جهود وأعمال لجنة التصالح وعمل المركز التكنولوجي لمركز ومدينة القرنة فترتين يوميا وأيام العطلات الرسمية.
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