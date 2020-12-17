تحرير 47 عقد أراض زراعية للمواطنين بمنظومة التصالح في الأقصر

أعلن العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، أنه في ضوء المتابعة المستمرة لسير أعمال منظومة التصالح على مخالفات البناء، شهد ملف منظومة التقنين نقلة كبيرة الشهر الحالي، بالتنسيق مع منظومة تقنين الأراضي ومركز المعلومات بالمحافظة، حيث تم تحرير 47 عقد أراضٍ زراعية للمواطنين وتم إنهاء إجراءات 28 ملف اخر بانتظار دفع المواطنين مبلغ المقدم وتحرير العقود.
وتابع رئيس المدينة، أن نسبة تحرير العقود إلى الطلبات المقدمة من المواطنين وصلت حوالى 17%.
وأشار رئيس مركز القرنة، إلى أن المركز التكنولوجي ما زال يستقبل يوميا جميع الراغبين في التقدم بطلبات التصالح لحين انتهاء المهلة المقررة.
وجاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتيسير على المواطنين، من خلال تكثيف جهود وأعمال لجنة التصالح وعمل المركز التكنولوجي لمركز ومدينة القرنة فترتين يوميا وأيام العطلات الرسمية.