شاهد أحدث ظهور لشريف منير عبر إنستجرام

شارك الفنان شريف منير، متابعيه بصورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر شريف منير فى الصورة وهو يعمل بمكتبه ونالت الصورة إعجاب متابعيه.





وانهالت عليه التعليقات قائلين:

-وحشتنا يا فنان

-ايه الجمال ده









يذكر أن آخر أعمال شريف منير على شاشة التليفزيون كان مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وتم عرضه في رمضان الماضي.





كانت آخر أعمال الفنان شريف منير، السينمائية ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "الممر"، وهو من بطولة أحمد عز، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، ومن إخراج شريف عرفة