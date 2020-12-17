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فن

أول تعليق من جنى عمرو دياب بعد طرح برومو محسود لوالدها.. شاهد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
جني عمرو دياب
جني عمرو دياب
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ندى فكرى
نشرت جنى عمرو دياب صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".


وظهرت جني في الصورة وهي تأكل وعلقت قائلة: "مشغولة باكل".


يذكر أن هاشتاج "محسود"، أحدث أغنيات النجم الكبير عمرو دياب، تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية والذي تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" فور طرحه.


"محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".


وكان الهضبة وجه رسالة لجمهوره عبر صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة، وطلب منهم غناء أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم.


ونشر عمرو دياب مقطع من أحدث أغنياته "محسود" والتي طرح البرومو الخاص بها أمس، وعلق عليها قائلا: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".


وكان الهضبة أحيا مؤخرًا حفلًا خاصًا بقصر عابدين، وذلك في حضور نخبة من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلاله لأول مرة مقطعا من أغنية "محسود".


وطرحت الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صباح أمس برومو أغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ" والتي تعد أول أغنيات ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماسر أمير محروس، وفور طرح البرومو تصدر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب.


وكان عمرو دياب طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي " أهي أهي" ، "أماكن السهر" ، "الجو جميل".

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