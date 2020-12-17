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اقتصاد

شبكة طرق ومحاور جديدة.. وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان المخطط الاستراتيجي لتطوير منشأة ناصر

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:40 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لاستعراض المخطط الاستراتيجي العام لتطوير منطقة منشأة ناصر، بمحافظة القاهرة، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة على مستوى الجمهورية.


وأكد وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، ضرورة إعداد رؤية عامة وشاملة لتطوير منطقة منشأة ناصر، وذلك فى الإطار الأشمل للمنطقة المحيطة بها، وإعداد مخطط للمحاور والطرق بالمنطقة قبل البدء فى تنفيذ أعمال التطوير، لتحقيق سهولة الاتصال والحركة، وربط المنطقة بالمناطق المجاورة لها، وشبكة الطرق والمحاور المحيطة بها، وخاصة محور الفردوس الجاري تنفيذه، وطريق الأوتوستراد.


وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو المكتب الاستشارى للمشروع، تفاصيل المخطط الإستراتيجي العام لتطوير منطقة منشأة ناصر، والبدائل التخطيطية المقترحة، والأساليب المقترحة لتنفيذ أعمال التطوير، وأهم الآليات الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن السكان من عمليات التطوير، والآليات التنفيذية المُقترحة لتنفيذ المخطط الاستراتيجي العام لمنشأة ناصر.​
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