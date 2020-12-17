سفر طبيب المنتخب الأول وثنائي سيراميكا والجونة للانضمام لمنتخب الشباب في تونس

غادر القاهرة اليوم الخميس الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول والدكتور محمد محمود أخصائي تأهيل المنتخب الأول إلى تونس من أجل التواجد مع بعثة منتخب الشباب.





ويشارك منتخب شباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين فى مباراة تونس غدا الجمعة بعدما تم اعتباره منسحبا فى لقاء ليبيا بعد إصابة ١٧ لاعبا وعدم تواجد ١٥ لاعبا فى القائمة لخوض اللقاء وفقا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.





كما سافر الثنائي أحمد حسام لاعب الجونة ومصطفى سعد لاعب سيراميكا كليوباترا إلى تونس أيضا للانضمام إلى منتخب شباب الفراعنة واللحاق بلقاء تونس غدا الجمعة.





وأسفرت عينة مسحة فيروس كورونا للثنائي الجونة وسيراميكا كليوباترا عن سلبية اختبار رابيد بيست الذى جرى قبل السفر إلى تونس .





وقرر الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب إلى تونس نقل اللاعبين ال 14 المصابين بفيروس كورونا إلى فندق توليب بمدينة قرطاج التونسية التي تقيم بها بعثة الفريق، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المنظمة لبطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.





وأكد الدكتور جمال أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامة اللاعبين ، حيث يعد الفندق مجهزا بشكل أفضل لاستقبال والتعامل مع حالات كورونا بالإضافة إلى أنه أحد الفنادق المصنفة 5 نجوم بالمدينة.





وكان رئيس بعثة منتخب الشباب قد طلب من عمرو الجنايني رئيس الاتحاد في وقت سابق ضم الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول والدكتور محمد محمود أخصائي تأهيل المنتخب الأول إلى بعثة الشباب، حيث تقرر إقامتهما مع اللاعبين المصابين ومتابعة حالاتهم الصحية والبدنية ونقل من يتم شفاؤه منهم إلى الفندق الذي تقيم فيه فرق البطولة.