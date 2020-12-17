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أخبار العالم

يحملون جوازات سفر مزورة.. اعتقال 6 أشخاص في العراق

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
مطار عراقي
مطار عراقي
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محمود نوفل
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الخميس، إلقاء القبض على 6 مسافرين عراقيين بحوزتهم جوازات سفر أسبانية مزورة. 

وأفادت الهيئة في بيان وفق ما ذكرت "السومرية نيوز"، بأنه "تم إلقاء القبض على ستة مسافرين عراقيين في منفذ مطار البصرة الدولي، بحوزتهم جوازات سفر إسبانية، يرومون السفر على متن الخطوط الجوية القطرية". 

وذكرت أنه "بعد تدقيق جوازاتهم من قبل الفحص الجنائي في مركز جوازات مطار البصرة تبين أنها مزورة". 

وألمحت إلى أنه "تمت إحالة المسافرين إلى مركز شرطة مطار البصرة وفق محضر أصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم". 
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