أخبار السعودية اليوم.. المملكة ضمن الدول العشر الأوائل عالميا في المهارات الرقمية.. إحباط تهريب أكثر من 8 ملايين حبة كبتاجون من تركيا.. وتوزيع لقاح كورونا خلال أيام

لقاح كورونا يصل السعودية والتوزيع خلال أيام

السعودية ضمن الدول العشر الأوائل عالميًا في المهارات الرقمية

السعودية تحبط تهريب أكثر من 8 ملايين حبة كبتاجون واردة من تركيا









حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، إذ صنفت ضمن الدول العشر الأوائل عالميَا في المهارات الرقمية بين مؤشر السكان النشطين.









وعزا التقرير هذا التقدم الملحوظ إلى أربعة عوامل تتمثل في تبنيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وترتيبات العمل المرنة التي تتمتع بها، إضافةً إلى المهارات الرقمية الوطنية التي تحظى بها، والإطار القانوني الرقمي الذي تمتلكه.









وأسهم إطلاق أربع أكاديميات لتعزيز المهارات الرقمية (الأكاديمية السعودية الرقمية، أكاديمية مسك، أكاديمية طويق، الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات)، بالإضافة إلى نشر المعرفة ومحو الأمية الرقمية من خلال مبادرتي (العطاء الرقمي)، و(Think Tech) اللتين أسهمتا بدورهما في الوصول إلى أكثر من 15 مليون مستفيد ومستفيدة حول العالم، وأكثر من 70 ألف ناشئ مستفيد من مبادرات رفع وتعزيز المهارات الرقمية، وأكثر من 31 ألف متدرب ومتدربة في مبادرة مهارات المستقبل.









كما حصلت السعودية على الجائزة العالمية لتمكين المرأة من قِبل "الاتحاد الدولي للاتصالات ITU"، وإطلاق إطار المهارات الرقمية المبني على إطار SFIA العالمي الذي يمثل لغة موحدة تربط جميع الجهود لتأطير وتقييم وتوظيف وتنمية المهارات الرقمية، ويؤكد هذا الإنجاز العالمي قدرة المملكة على تبنّي واستكشاف التقنيات الرقمية المختلفة التي تعزز عملية التحوّل الرقمي بها، ودور الوزارة وشركائها من القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في الوصول إلى هذه المراتب المتقدمة من خلال توجهاتها الإستراتيجية الهادفة إلى تشكيل مستقبل المملكة وتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 الهادفة إلى تعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي رقمي.









وأحبطت الجمارك السعودية، في ميناء جدة الإسلامي، محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 8 ملايين و753 ألفًا و432 حبة، عُثر عليها مخبأة ضمن إرسالية «جريش» وردت للمملكة بحرًا من تركيا.









وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشئون الأمنية محمد بن علي النعيم، أنه وفقًا لمعايير الخطورة تمكّن «مركز الاستهداف» في الجمارك السعودية من استهداف إرسالية واردة من تركيا كانت في طريقها إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكنت الجمارك السعودية من العثور على تلك الكمية من حبوب الكبتاغون مخبأة داخل إرسالية «جريش» حيث أُخفيت المضبوطات داخل الأكياس.









وبيّن أنه بعد ضبط الممنوعات جرت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، فضُبطوا داخل المملكة، وعددهم 3 أشخاص: سعودي واثنان من الجنسية السورية.









وأكد أن «أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات، إلا إن الجمارك السعودية تقف دائمًا بالمرصاد وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك بما يُحقق حماية المجتمع من هذه الآفات، وتعمل في سبيل ذلك على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين للحد من عمليات التهريب».









وأعلن الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودي، وصول أول دفعة من جرعات اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» أمس (الأربعاء)، وأن بدء استخدامه سيكون «خلال الأيام الثلاثة القادمة»، مشيرًا إلى فتح باب التسجيل للحصول على اللقاح أول من أمس، عن طريق تطبيق «صحتي». وسجل في الساعات الأولى نحو 150 ألف شخص.









واستعرض الربيعة عينة من لقاح «كورونا» (فايزر– بيونتيك)، راجيًا أن تكون بداية لانفراج الأزمة، بتوفره للجميع في أقرب فرصة.









ويعتبر لقاح شركتي «فايزر» و«بيونتيك» أول لقاح لـ«كورونا» صرحت له هيئة الغذاء والدواء في السعودية، بينما تقوم الهيئة - بحسب تصريح رئيسها في وقت سابق - بدراسة أوراق شركات أخرى، من ناحية الأبحاث والدراسات السريرية والأبحاث قبل السريرية، ومتى ما وصلت إلى الدرجة النهائية والقبول سيصدر التصريح.









وبيَّن الربيعة - خلال الجلسة الأولى من جلسات ملتقى ميزانية 2021 الذي تنظمه وزارة المالية، والتي أقيمت بعنوان «توجهات الميزانية وأولويات الإنفاق لصحة الإنسان» - أن الاستعداد المبكر كان له دور كبير في النظام الصحي وجاهزيته لهذه الجائحة، وأن التجهيزات التي اتُّخذت أسهمت في رفع القدرات في العناية المركزة التي هي نقطة الاختلاف في هذه الجائحة؛ حيث استطاع القطاع الصحي رفع عدد أسرَّة العناية المركزة 60 في المائة خلال ثلاثة أشهر، وهذه نتيجة الدعم الكبير الذي حصل عليه القطاع الصحي.









وحول لقاح «كورونا»، قال الربيعة: «سيتوفر اللقاح بشكل مجاني للجميع، مع إعطاء الأولوية لمن يحتاجها، وستكون الأولوية لمن هم فوق 65 عامًا، كونهم الأكثر عرضة للإصابة الشديدة والوفاة من غيرهم، كما ستكون الأولوية لمن لديهم أمراض مزمنة، ومرضى المستشفيات، وللممارسين الصحيين بسبب تعاملهم مع المصابين».









وحول انتهاء جائحة «كورونا»، توقع وزير الصحة أن «تنتهي عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير، ويرى الخبراء المختصون أن الوقت مناسب لرفع الاحترازات». وأضاف: «من خلال المتابعة لأمراض العدوى مثل الإنفلونزا التي عادة تنتشر في هذه الأوقات، ومقارنة هذا العام بالفترة نفسها العام الماضي، وجدنا انخفاضًا أكثر من 98 في المائة، هذا يعني أن الاحترازات لها دور فعال في تقليل العدوى وانتشار الأمراض».









وأشار إلى وجود أكثر من 200 مركز استقبال حالات «كورونا» على مستوى البلاد، وتخرج نتائج المسحة خلال 12 ساعة، مبينًا أن انخفاض الإصابات في السعودية مقارنة بدول العالم، جاء نتيجة الاستعدادات المبكرة للجائحة، وذلك بتوفير الخدمات الصحية وتطبيق الاحترازات، وعمل خطة توعية لآلية التعامل مع الاحترازات، والالتزام الكبير من المجتمع، مما أسهم في انخفاض معدل الإصابات ومواجهة الأزمة.









وأكد أن المملكة لديها الخبرات الطويلة في التعامل مع الجوائح أو الأمراض المعدية، من خلال الحج أو من خلال «كورونا» السابقة؛ حيث أسهمت في تخفيف النتائج، مبينًا أن الدولة منذ بداية الجائحة اتخذت قرارًا بتوفير العلاج مجانًا للسعوديين وغير السعوديين، ومن ليست لديهم إقامة نظاميّة.