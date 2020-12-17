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تناول 4 أو 5 وجبات يوميا.. نصائح مدرب لياقة بدنية للحفاظ على صحة الجسم ورشاقته

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
عمر لبيب، مدرب اللياقة
عمر لبيب، مدرب اللياقة البدنية
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إسراء صبري
علّق عمر لبيب، مدرب اللياقة البدنية، على إمكانية تخسيس وإزالة دهون منطقة دون الأخرى في الجسم، قائلا: "مفيش حاجة اسمها كدا وعقلي وجسمي معندهمش الإمكانية دي".

وقال "لبيب" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، المحافظة على تناول الغذاء الصحي هام، مشيرًا إلى أن الغذاء يساهم في 70% من تحسن الجسم وإذابة الدهون.

وأكمل: الفترة الحالية يمكننا إداء التمارين الرياضية في المنزل، بالإضافة إلى المحافظة على الطعام الصحي، معقبا: "تمارين البطن والرجل يجب أن تتم بشكل يومي في المنزل".

وشدد على ضرورة توزيع الوجبات الطعام في اليوم، لتتراوح بين 4 أو 5 وجبات في اليوم، حتى يستطيع الجسم التخلص منهم وحرق الدهون بشكل أسرع.
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