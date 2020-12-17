ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد زاهر يعلن تعاقده على فيلم" فارس" في 2021

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى فكرى

نشر الفنان أحمد زاهر صورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

و علق احمد زاهر علي الصور قائلا :" الحمدلله و الشكر لله تم التعاقد علي #فيلم #فارس #٢٠٢١ تاليف حسام موسي و اخراج رؤوف عبد العزيز و انتاج ايمن يوسف شركه الجذور و جاري ترشيح باقي ابطال الفيلم ادعولنا "

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات كالتالي:

- مبرووك

-ربنا يوفقك يارب 

-ايووه بقي

 

وشارك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم زنزانه 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر امبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

 

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

 

وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانيه ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن. المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

 

وتشارك ملك أحمد زاهر والدها في مسلسل "لؤلؤ" والذي تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

 

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. 

 

 مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نجلاء بدر تشوق جمهورها لمسلسل لازم أعيش

نجلاء بدر بصحبة أحمد زاهر ومحمد أبو النجا.. صورة

شاهد... أحمد زاهر بصحبة نيرمين الفقي والشرنوبي من كواليس لؤلؤ

نجلاء بدر تستعيد ذكريات مسلسل "البرنس" بصحبة محمد رمضان|شاهد

شاهد ... نجلاء بدر بصحبة أحمد داود و زوجته علا رشدى

أحمد زاهر عن بنتيه ليلى وملك على إنستجرام: أعظم نعمة في العالم

ترشيحاتنا

سعر خرافي لـ ساعة يد عمرو دياب في أحدث ظهور.. شاهد

جيري بينجتسون.. أول لاعب يرتدي كمامة خلال مباراة في تاريخ كرة القدم

أخبار الفن.. فارق العمر بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين.. فضل شاكر خلف القضبان.. شبيهة ياسمين صبرى

بفستان أنيق.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .. صور

يا لها من ليلة.. فابينيو يعلق على فوز ليفربول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .. صور

بـ 90 ألف دولار.. احصل على منزل أحلامك المتحرك | صور

قصة سيارة محمد فؤاد في كليب هنساك.. تحفة فولكس فاجن