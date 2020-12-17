محافظ شمال سيناء لرؤساء المدن: سرعة البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء

وجّه محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، رؤساء مجالس المدن بسرعة تفعيل اللجان الفنية ولجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة، مؤكدًا أن 31 ديسمبر الجاري هو آخر يوم للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التصالح.





وطالب المحافظ - في تصريح اليوم الخميس - المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع جدية التصالح بمجالس المدن، والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ممن لم يتقدموا بالطلبات في الموعد المحدد.





وأشار شوشة إلى أن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة أمام المواطنين، حيث تم تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح بنسبة 50%، كما تم تحديد مبلغ 50 جنيها لمتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح للمساحات البالغة 100 متر فأقل بجميع مراكز المحافظة الستة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتماشيًا مع السياسة العامة للدولة من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين أصحاب المباني المخالفة التي ينطبق عليها شروط التصالح.





وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام الجاري، وذلك استجابةً لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولي حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.