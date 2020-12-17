دورة تدريبية بعلوم بنات الأزهر عن رفع مهارات الجهاز الإداري للتحول الرقمي

نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة دورة تدريبية على مدار يومين، تحت عنوان: دور الجهاز الإداري في اعتماد المؤسسة.





وصرحت الدكتورة مها غازي، عميدة الكلية، أنه قد حاضر في الدورة التدريبية الدكتور محمود محمود، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم، أحد أعضاء مركز ضمان الجودة والاعتماد.

وأوضحت عميدة الكلية أن الدورة التدريبية شهدت إقبالًا كبيرًا من جميع منسوبي الكلية، لافتة إلى أن الدورة التدريبية تضمنت عديدًا من المحاور، والتي شملت رفع كفاءة الجهاز الإداري؛ لتعويضه العجز في العدد، وتناولت أيضًا دور المكتبة في منظومة الجودة، كما تناولت الدورة التدريبية دور العمل الجماعي في تحقيق الاعتماد، وأيضا تناولت الدورة التدريبية دور التحول الرقمي وأثره في منظومة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، إضافة إلى تناولها للدور الحيوي والمهم للموارد البشرية في تحقيق الاعتماد.

جدير بالذكر أن كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.



