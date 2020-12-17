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فن

بمقطع من أغنيتهما.. عمر كمال يروج لدويتو مع شيبة.. فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:42 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان عمر كمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو يحوى مقطعا صغيرا من أغنيته مع الفنان أحمد شيبة.

وعلق عمر كمال قائلا: "أحمد شيبه & عمر كمال ، والنبى معلش تعالو ف الوش لو كارهنى ،أحسن ما ضهرى الكل بيهرى ومش حابنى".

واحتفل عمر كمال، مؤخرًا بأغنيته الجديدة "إنتي معلمة"، بعد احتلالها الترند رقم 2 على يوتيوب، ويعد مهرجان "أنتي معلمة" غناء كل من عمر كمال، وحمو بيكا، وتوزيع إسلام ساسو.

وكشف مطرب المهرجانات عمر كمال، تراجعه عن مشاركة الراقصة لورديانا التي تصدر اسمها مؤخرًا محركات البحث بعد رقصها على إحدى الأغنيات، في أحدث كليباته «أنتِ معلمة» الذي يجمعه بحمو بيكا. 

ونشر «كمال» صورة لبوستر الأغنية عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق: «استجابة ليكم هنزل أغنية (إنتى معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تانى". 

ومن جانب آخر رد عمر كمال على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الموسيقار هاني مهنا حول عدم دعوته لمطربي المهرجانات لحفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، وأنه لم يعرف سبب حضورهم الحفل.

وكتب عمر عبر حسابه على "فيس بوك" "تمت دعوتنا من بنت حضرتك الفنانة هنادي مهنا وتم التأكيد علينا.. وإحنا ناس ذوق ومحترمة ولبينا الدعوة وحبينا نفرحها زى ما أي نجم راح وشارك.. وإحنا أكيد منعرفش لا مكان الفرح ولا ميعاده غير بدعوة منها، وأكيد مش هنروح فرح وهيترحب بينا وهنطلع نغني من غير ما نكون مدعوين على الفرح ده".

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