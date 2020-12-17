وزير الإسكان: استمرار العمل بمحور الفردوس بأسرع أداء وأعلى جودة تنفيذا لتوجيهات الرئيس

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضرورة دفع العمل بمشروع محور الفردوس، بمحافظة القاهرة، والانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيت المحدد، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وأن يتم تنفيذ الأعمال بأعلى معدلات الجودة، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم العمل بالمرحلة الأولى من المشروع إلى 4 أجزاء تعمل بالتوازي لضمان إنجاز المشروع طبقًا للتوقيت المقرر.





من جانبه عقد المهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروع، بحضور المهندس محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، واستشاري المشروع، ومسئولي الشركات المنفذة للمشروع، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى بالمحور.





وأشار رئيس "المركزي للتعمير" إلى أن الهدف من المشروع، هو الربط بين منطقة وسط القاهرة وطريق صلاح سالم والطريق الدائري ومدينة نصر والقاهرة الجديدة، وكذا الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال محاور الربط المتاحة بالقاهرة الجديدة ( شارع السادات ومحور محمد بن زايد)، وتقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر، وكوبري 6 أكتوبر، واختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، بجانب تقليل استهلاك الوقود والتلوث.





وأشار المهندس محمود نصار، إلى أن مشروع إنشاء محور الفردوس الحر بمحافظة القاهرة، يتم تنفيذه على 3 مراحل، المرحلة الأولى تبدأ من ميدان تاكي بشارع الفردوس حتى امتداد محور المشير طنطاوي بطول 8,6 كم، وعرض من ( 3 : 4 ) حارات مرورية بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وتشمل الأعمال الصناعية اللازمة للربط على المحاور الرئيسية (طريق صلاح سالم – طريق الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي)، وأعمال التخطيط السطحي للطرق المحيطة والتقاطعات، وجارٍ تنفيذ هذه المرحلة من خلال الجهاز المركزي للتعمير (جهاز تعمير القاهرة الكبرى)، والمرحلة الثانية من المشروع تبدأ من تقاطع المحور مع امتداد محور المشير طنطاوي داخل الجبل الأحمر للربط بامتداد شارع الزمر بكوبري أعلى محور الشهيد، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمهيدًا لافتتاح المرحلتين الأولى والثانية في توقيت واحد، والمرحلة الثالثة تبدأ من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد مارًا بشارع مصر والسودان، ومتقاطعًا سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ومارًا بشارع أحمد سعيد متقاطعًا مع كل من شارع العباسية (الجيش) وشارع السرجاني وحتى ميدان تاكي بشارع الفردوس.





تجدر الإشارة إلى أن مشروع محور الفردوس أحد مشروعات شبكة الطرق القومية، ويبدأ مخطط مسار المحور من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد مارًا بشارع مصر والسودان، ومتقاطعًا سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ومارًا بشارع أحمد سعيد متقاطعًا مع كلً من شارع العباسية (الجيش) وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس بطريق صلاح سالم، مرورًا بشارع ابن قنصوه، ومتقاطعًا عبر كوبري متعدد الاتجاهات فوق محور الأوتوستراد ومارًا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر وامتداده وعن طريق كوبري فوق طريق إعمار وامتداد محور المشير طنطاوي، ومارًا بمنطقة الجبل الأحمر، ومتقاطعًا علويًا عبر كوبري فوق امتداد محور الشهيد حتى ربطه على شارع الزمر(الميثاق).