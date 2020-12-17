ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير الإسكان: استمرار العمل بمحور الفردوس بأسرع أداء وأعلى جودة تنفيذا لتوجيهات الرئيس

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضرورة دفع العمل بمشروع محور الفردوس، بمحافظة القاهرة، والانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيت المحدد، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وأن يتم تنفيذ الأعمال بأعلى معدلات الجودة، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم العمل بالمرحلة الأولى من المشروع  إلى 4 أجزاء تعمل بالتوازي لضمان إنجاز المشروع طبقًا للتوقيت المقرر. 


من جانبه عقد المهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروع، بحضور المهندس محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، واستشاري المشروع، ومسئولي الشركات المنفذة للمشروع، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى بالمحور.


وأشار رئيس "المركزي للتعمير" إلى أن الهدف من المشروع، هو الربط بين منطقة وسط القاهرة وطريق صلاح سالم والطريق الدائري ومدينة نصر والقاهرة الجديدة، وكذا الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال محاور الربط المتاحة بالقاهرة الجديدة ( شارع السادات ومحور محمد بن زايد)، وتقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر، وكوبري 6 أكتوبر، واختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، بجانب تقليل استهلاك الوقود والتلوث.


وأشار المهندس محمود نصار، إلى أن مشروع إنشاء محور الفردوس الحر بمحافظة القاهرة، يتم تنفيذه على 3 مراحل، المرحلة الأولى تبدأ من ميدان تاكي بشارع الفردوس حتى امتداد محور المشير طنطاوي بطول 8,6 كم، وعرض من ( 3 : 4 ) حارات مرورية بتكلفة 1,2 مليار جنيه، وتشمل الأعمال الصناعية اللازمة للربط على المحاور الرئيسية (طريق صلاح سالم – طريق الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي)، وأعمال التخطيط السطحي للطرق المحيطة والتقاطعات، وجارٍ تنفيذ هذه المرحلة من خلال الجهاز المركزي للتعمير (جهاز تعمير القاهرة الكبرى)، والمرحلة الثانية من المشروع تبدأ من تقاطع المحور مع امتداد محور المشير  طنطاوي داخل الجبل الأحمر للربط بامتداد شارع الزمر بكوبري أعلى محور الشهيد، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمهيدًا لافتتاح المرحلتين الأولى والثانية في توقيت واحد، والمرحلة الثالثة  تبدأ من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد مارًا بشارع مصر والسودان، ومتقاطعًا سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ومارًا بشارع أحمد سعيد متقاطعًا مع كل من شارع العباسية (الجيش) وشارع السرجاني وحتى ميدان تاكي بشارع الفردوس.


تجدر الإشارة إلى أن مشروع محور الفردوس أحد مشروعات شبكة الطرق القومية، ويبدأ مخطط مسار المحور من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد مارًا بشارع مصر والسودان، ومتقاطعًا سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ومارًا بشارع أحمد سعيد متقاطعًا مع كلً من شارع العباسية (الجيش) وشارع السرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس بطريق صلاح سالم، مرورًا بشارع  ابن قنصوه، ومتقاطعًا عبر كوبري متعدد الاتجاهات فوق محور الأوتوستراد ومارًا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر وامتداده وعن طريق كوبري فوق طريق إعمار وامتداد محور المشير طنطاوي، ومارًا بمنطقة الجبل الأحمر، ومتقاطعًا علويًا عبر كوبري فوق امتداد محور الشهيد حتى ربطه على شارع الزمر(الميثاق).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع المشروعات المنفذة في قطاعات الطرق والسكك الحديدية والمترو.. القطار الكهربائي ينقل 500 ألف راكب يوميًا.. ومتابعة تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

رئيس الوزراء: 7.3 مليار تكلفة تطوير الدائري.. استبدال المعديات بكباري بـ 1.5 مليار جنيه.. ومشروعات لتطوير شبكات الطرق بالدلتا بـ 40.7 مليار

كباري وطرق سطحية.. رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية لمحور الحضارات

التخطيط: 1.191 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس

انتشال جثتين متفحمتين من أسفل حريق سيارة محملة بمواد بترولية بأسيوط

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير شارع فريد ندا وإنشاء ميدان حضاري ببنها

ترشيحاتنا

لنسف الكرش للأبد.. أسرع حيلة جربيها بنفسك

العالم يترقب حفل توزيع جوائز ذا بيست.. الليلة

يا لها من ليلة.. فابينيو يعلق على فوز ليفربول

فرق بتتولد كبيرة.. صباح البلد يهنئ فريق سيراميكا كليوباترا بعد فوزه أمس

بعد الاعتراف بقصة حبهما.. تعرف على فارق العمر بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين

سأعود قريبا.. موسيماني يطمئن جماهير الأهلي على حالته الصحية

Advertisements

قرارات عاجلة لحماية طلاب المدارس من فيروس كورونا

قرار جمهورى بالموافقة على قرض إضافى لتمويل الإسكان الاجتماعى بمبلغ 500 مليون دولار

بعد الاعتراف بقصة حبهما.. تعرف على فارق العمر بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين

طارق شوقي: إغلاق المدارس بسبب كورونا قرار مديريتى التعليم والصحة فقط

رسائل صوتية تحرض طلاب أولى ثانوي على الإضراب عن الامتحانات التدريبية .. ووزير التعليم يرد

قد لا يلعب.. عبد الله السعيد يربك حسابات بيراميدز قبل مواجهة الزمالك

عقوبات فورية للمخالفين.. تعرف على قرارات الحكومة الجديدة لمنع انتشار كورونا

هاجمه ومزق جسده.. كلب يقتل مراهقا بشراسة

سعر الذهب اليوم الخميس 17-12-2020

تبناه واعتبره ابناً له.. فرس نهر يعض مالكه حتى الموت ويدفنه بالماء

بعد الحكم عليه بالحبس 22 عاما.. فضل شاكر من الغناء إلى خلف القضبان واتهامه بالإرهاب

أخبار الفن.. فارق العمر بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين.. فضل شاكر خلف القضبان.. شبيهة ياسمين صبرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .. صور

بـ 90 ألف دولار.. احصل على منزل أحلامك المتحرك | صور

قصة سيارة محمد فؤاد في كليب هنساك.. تحفة فولكس فاجن