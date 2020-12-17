حقيقة تأثر الآثار بالأمطار التى شهدتها مصر.. فيديو

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار اإسلامية والقبطية واليهودية، إن الامطار التى شهدتها مصر بالأمس كانت متوسطة وفى حد المعقول، وكانت وزارة الآثار مستعدة لها وكانت متابعة للمزاريب لتصريف المياه لكى لا تتأثر الآثار بالأمطار أو يتسرب المياه داخل المبانى الأثرية.





وأضاف الدكتور أسامة طلعت، فى مداخلة هاتفية عبر برنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى، أنه لا يوجد أى تتضرر مباشر أو أزمة على الآثار بسبب الأمطار، منوهًا أن قصر البارون تم معالجة سطحه خلال ترميمه ليضمن تصريف المياه بشكل مستمر لكى لا يتأثر المبنى نتيجة الامطار.





وتابع أن هناك بعض المبانى الاثرية القديمة يتم التعامل معها باستمرار ويتم اتخاذ عدة اجراءات قبل دخول فصل الشتاء باستمرار لكى نكون مستعدين لتساقط الأمطار.









وأوضح أنه تم تجهيز الواجهات فى سور مجرى العيون ودهانه وجاهز فى انتطار الموكب المنتظر الذى سيتم مروره قريبًا.