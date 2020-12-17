ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حقيقة تأثر الآثار بالأمطار التى شهدتها مصر.. فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار اإسلامية والقبطية واليهودية، إن الامطار التى شهدتها مصر بالأمس كانت متوسطة وفى حد المعقول، وكانت وزارة الآثار مستعدة لها وكانت متابعة للمزاريب لتصريف المياه لكى لا تتأثر الآثار بالأمطار أو يتسرب المياه داخل المبانى الأثرية.

وأضاف الدكتور أسامة طلعت، فى مداخلة هاتفية عبر برنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى، أنه لا يوجد أى تتضرر مباشر أو أزمة على الآثار بسبب الأمطار، منوهًا أن قصر البارون تم معالجة سطحه خلال ترميمه ليضمن تصريف المياه بشكل مستمر لكى لا يتأثر المبنى نتيجة الامطار.

وتابع أن هناك بعض المبانى الاثرية القديمة يتم التعامل معها باستمرار ويتم اتخاذ عدة اجراءات قبل دخول فصل الشتاء باستمرار لكى نكون مستعدين لتساقط الأمطار.


وأوضح أنه تم تجهيز الواجهات فى سور مجرى العيون ودهانه وجاهز فى انتطار الموكب المنتظر الذى سيتم مروره قريبًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تطوير إضاءة مجموعة المنصور سيف الدين قلاوون درة العمارة الإسلامية بشارع المعز

وزير التعليم العالي السوداني يبدي إعجابه بالحضارة المصرية.. صور

اكتشاف 28 دينارا من الذهب و 5 قطع صغيرة من دنانير من العصر العباسي بالفيوم

تفاصيل اكتشاف البعثة المصرية الروسية لـ كنز من الدنانير الذهبية بالفيوم

الآثار تؤكد سلامة خانقاة شيخو وقبة صفي الدين جوهر بالخليفة من الحريق

بعد نشوب حريق.. الأعلى للآثار: خانقاه شيخو وقبة صفي الدين جوهر سليمة

ترشيحاتنا

بعد مقتل جنوده.. تحرك عاجل من الجيش السوداني باتجاه الحدود الإثيوبية

دعاء دخول المنزل.. 9 كلمات رددها حتى تكون في معية الله

بين مؤيد ومعارض.. مغردون يدشنون #فضل_شاكر بعد حكم القضاء اللبنانى

شطة: أنقذت موسيماني من ورطة الاستبعاد من دورى أبطال أفريقيا

طارق شوقي: إغلاق المدارس بسبب كورونا قرار مديريتى التعليم والصحة فقط

مدفن صحي.. الموافقة على تخصيص 1227 فدانًا جنوب العاشر من رمضان للمنفعة العامة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .. صور

بـ 90 ألف دولار.. احصل على منزل أحلامك المتحرك | صور

قصة سيارة محمد فؤاد في كليب هنساك.. تحفة فولكس فاجن