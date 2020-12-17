الداخلية السعودية تنفذ حكم القصاص في متهم بجريمة قتل

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة الباحة.





ونص بيان الداخلية السعودية قائلا : أقدم ثامر بن عبدالله بن معيض الغامدي – سعودي الجنسية – على قتل فيصل بن محمد بن عبدالله الغامدي – سعودي الجنسية – وذلك باستدراجه وهو في مأمن منه إلى مكان خارج العمران وإطلاق النار عليه من مسدس أدى إلى مقتله وإشعال النار فيه لإخفاء معالم جريمته وسرقة بطاقة الصراف الآلي العائدة له واستعمالها والاستيلاء على مبلغ مالي.





وتابع البيان : وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله حدًا لقتله المجني عليه غيلة ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .





واستكملت الداخلية بيانها قائلة : وتم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني ثامر بن عبدالله بن معيض الغامدي اليوم الخميس ، بمدينة الباحة بمنطقة الباحة .



