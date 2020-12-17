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محافظات

بـ 424 مليون جنيه.. الانتهاء من توسعات الصرف الصحي في القليوبية العام المقبل

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
توسعات الصرف الصحي
توسعات الصرف الصحي
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إبراهيم الهوارى
اجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية للمرور علي عدد من مشروعات الصرف الصحي والمعالجة للوقوف علي نسب التنفيذ ودفع الأعمال وتذليل المشكلات والعقبات حيث تفقد المحافظ عدد من المشروعات بمدن كفر شكر و طوخ بتكلفة اجمالية.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشاة الكبري بطاقة 45 الف م3/يوم بتكلفة تصل الى 220 مليون جنيه ، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021، وذلك لخدمة نحو 225 الف نسمة من أهالى مركز كفر شكر.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت ، كما تفقد محطة معالجة نامول بطاقة 10 آلاف م3/يوم بتكلفة 142 مليون جنيه وتاريخ الانتهاء فى ديسمبر 2021 .

كما شملت الجولة تفقد محافظ القليوبية توسعات محطة معالجة صرف صحى إمياى والتى تم تسليم موقع الأرض منذ فترة قريبة وتأتى ذلك بطاقة 10 آلاف م3 فى اليوم بتكلفة 150 مليون جنيه وتاريخ الانتهاء فى يونيو 2021.

كما تفقد المحافظ المحطة الوسيطة بطوخ للاطمئنان على سير العمل وذلك من خلال غرفة التحكم الموجودة بالمبنى، وأيضا ميزان السيارات وخط السير، مؤكدا أن مساحة المحطة الوسيطة بطوخ تبلغ حوالي 4861م2 وذلك  بتكلفة إجمالية 10.5 مليون، منهم 7 مليون معدات وتعمل المحطة بطاقة استيعابية  400 طن يومى، وتخدم مدينة طوخ وقراها.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اجرى جولة ميدانية وتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 أنفاق مشاة بحي غرب شبرا الخيمة نفق ناصر - نفق النيل - نفق الزراعة.

وقال المحافظ ان اعمال التطوير تتم بتكلفة 20 مليون جنيه وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق التي تمثل أهمية قصوى لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

كما شهد إزالة عدد من مخالفات البناء، في جولة ميدانية بمدينة الخانكة، والتي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة، لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.
بـ 424 مليون جنيه.. الانتهاء من توسعات الصرف الصحي في القليوبية العام المقبل
بـ 424 مليون جنيه.. الانتهاء من توسعات الصرف الصحي في القليوبية العام المقبل
بـ 424 مليون جنيه.. الانتهاء من توسعات الصرف الصحي في القليوبية العام المقبل
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