استشاري أمراض صدرية ينصح المواطنين: تعاملوا مع نزلة البرد على أنها كورونا

قال الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، إنه ثبتت فعالية اللقاح الصيني وأمانه، مشيرًا إلى أنه تمت تجربته في دول كثيرة ومن ضمنها مصر، التي كانت من الدول المشاركة في التجربة.











وأضاف "المغازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حتى الآن لم يظهر له أي مضاعفات ذات قيمة، موضحًا أنه يجب على المواطنين ارتداء الكمامات حتى بعد ظهور اللقاح.











وتابع أنه يجب مراعاة تعليمات مجلس الوزراء وعدم التجمع في الأماكن المغلقة وغسل اليدين بطريقة سليمة بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، بالإضافة إلى ضرورة بقاء من لديه أي أعراض بالبقاء في المنزل.









