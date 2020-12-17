الإمارات ومصر يدا بيد..السعودية تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا ووزير الصحة يتلقى أول جرعة.. رقم قياسي لوفيات الفيروس في أمريكا.. والصحة العالمية تحذر من موجة وبائية بأوروبا مطلع 2021.. صحف الإمارات اليوم

مهرجان دبي للتسوق ينطلق اليوم بالبهجة والفرح

عون يحذر من خطورة الشائعات وافتعال المشاكل بين القادة اللبنانيين

إجماع في مجلس الأمن على وجوب انسحاب جميع المرتزقة من ليبيا

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعترف بفوز بايدن ويهنئه

إصابة وزير الداخلية الأمريكي بكورونا

دول الاتحاد الأوروبي تستعد لحملة تطعيم منسقة «في نفس اليوم»

إصابات كورونا تتجاوز 74.2 مليون حالة عالميًا





تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









فقد ركزت صحيفة "البيان" على الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية مصر العربية، مؤكدة انها تعبر عن عمق العلاقات الأخوية الراسخة، التي تعززها جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وجهود تنميته في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.











كما أشارت الصحيفة إلى أن توقيت الزيارة يعكس الأهمية التي يوليها البلدان الشقيقان للعمل العربي المشترك، لا سيما بما يتعلق بتحقيق الاستقرار في المنطقة، وإرساء أسس السلام فيها، بالارتكاز على قيم التعاون والتعايش المشترك لما فيه مصلحة شعوبها، وبما يمنح دولها فرصًا هامة لمواجهة التحديات على أكثر من صعيد، ليس أقلها أهمية جائحة «كورونا»، والتنسيق لاحتواء تداعياتها على المستويات الإقليمية والدوليّة.









وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحثا العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.











كما استعرض بن زايد والرئيس المصري جهود البلدين في مواجهة جائحة "كورونا" وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق لاحتواء تداعياتها الإنسانية والاقتصادية على المستويات الإقليمية والدولية، والاستعداد لمرحلة التعافي.









محليا، أفادت صحيفة "البيان" بانطلاق الدورة السادسة والعشرون لمهرجان دبي للتسوق اليوم الخميس وتستمر حتى 30 يناير2021 لتقدم لسكان دبي وزوارها العديد من التجارب المميزة على مدار 45 يومًا بما فيها الأسواق المميزة، والفعاليات الترفيهية، والحفلات الغنائية، والتخفيضات التي تقدمها مراكز التسوق والمحلات التجارية، إلى جانب فرص الربح الوفيرة لجوائز قيّمة، متزامنًا مع حملة أفضل شتاء في العالم، فيما تشهد عطلة نهاية الأسبوع الأولى للمهرجان مجموعة من الحفلات الغنائية والموسيقية المميّزة، إلى جانب الأجواء الاحتفالية في أنحاء مختلفة من المدينة.









وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع الكشف عن 1278 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 188.545 ألف حالة.









كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربعة مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 626 حالة.









عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة "البيان" انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، وتلقى وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أول جرعة من اللقاح.











وكان الربيعة أعلن أمس، الأربعاء، وصول أول دفعة للقاح فيروس كورونا صباحًا؛ فيما وصلت الدفعة الثانية من اللقاح إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض في وقت سابق من مساء أمس.











وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن دولة الإمارات العربية المتحدة، أرسلت طائرة مساعدات طبية ثالثة تحتوي على 14.4 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى الأشقاء في قطاع غزة، بالتعاون مع لجنة التكافل في القطاع، يستفيد منها أكثر من 14 ألفًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.











وأوضحت صحيفة "الاتحاد" دعوة مجلس الأمن الدولي ليل الثلاثاء/الأربعاء، المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه، كما وافق على اقتراح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى ليبيا، والنرويجي تور وينسلاند مبعوثا للأمم المتحدة للشرق الأوسط، بينما ذكر مصدر في مصرف ليبيا المركزي، أنه تم الاتفاق على سعر صرف موحد في مختلف أنحاء البلاد، في حين دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الليبيين إلى تجاوز خلافاتهم لإيجاد حل للأزمة في البلاد.









وأشارت صحيفة "الخليج" إلى تحذير ​الرئيس اللبناني ​ميشال عون​، أمس الأربعاء، من خطورة الشائعات التي تهدف إلى افتعال المشاكل بين الرؤساء والسياسيين، في وقت أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، أن «الهدف ليس تشكيل الحكومة كيفما كان أو أن أكون أنا رئيسًا لها إنما الهدف القيام بالإصلاحات وإعادة إعمار بيروت».







وأضاف: «هناك إصرار على معرفة الحقيقة الكاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت وفي هذا الإطار لا غطاء ولا تغطية على أحد».











وقالت صحيفة "الوطن" إن تركيا بدأت، أمس الأربعاء، سحب قواتها من نقاط المراقبة المحاصرة في مناطق تحت سيطرة القوات الحكومية السورية في أرياف إدلب وحماة وحلب، وإرسالها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية الموالية لها، فيما تواصل تحضيراتها لشن عملية عسكرية جديدة شمالي الرقة.









دوليا، لفتت صحيفة "الاتحاد" إلى أن بيانات مجمعة أظهرت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 74.2 مليون حتى صباح اليوم، الخميس.











وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 74 مليونًا و210 آلاف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و649 ألفًا.











وذكرت صحيفة "البيان" أن منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم، الخميس، قالت إنه ليس من المتوقع أن تحصل منطقة آسيا - المحيط الهادئ على اللقاحات المضادة لكورونا في وقت مبكر، مطالبة بالاستمرار في الالتزام بتدابير الصحة والسلامة لتجنب الإصابة بالفيروس.









وقال تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادئ، إن كمية اللقاحات التي ستتاح في البداية ستكون محدودة، وقد لا تتمكن معظم البلدان في آسيا - المحيط الهادئ من الوصول إلى اللقاحات قبل منتصف عام 2021.









وأشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان منظمة الصحة العالمية، أمس، أنها توصي بوضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات في عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام في أوروبا، محذرة من موجة وبائية جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أوروبا مطلع عام 2021. وأكدت المنظمة أن الفريق الدولي الذي شكّلته سيتوجه إلى الصين، خلال يناير المقبل، لبحث مصدر الفيروس.











في سياق متصل، أشارت صحيفة "الخليج" إلى إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمس الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ستكون قادرة على بدء حملات التطعيم ضد كوفيد-19«في اليوم نفسه» عندما تعطي سلطة التنظيم الأوروبية ضوءًا أخضر للقاح الذي طورته شركة «فايزر- بايونتيك»، في وقت قالت فيه الصين إنها تعتزم استيراد مائة مليون جرعة من لقاح «بايونتيك».











وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن أولى دفعات لقاح كورونا كشفت عن مفاجأة غير متوقعة، حيث اكتشف صيادلة المستشفيات مع بدء وصول صناديق لقاحات فايزر إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة أمرًا مفاجئًا، وهو أن بعض القوارير الزجاجية التي من المفترض أن تحتوي على خمس جرعات، تحتوي على ما يكفي لشخص سادس، أو حتى شخص سابع، وأثارت الأخبار موجة من الحماس عبر تويتر ولوحات الرسائل الصيدلانية هذا الأسبوع، حيث اعتبر العاملون في المستشفى الاحتمال المحير المتمثل في أن الإمداد المحدود من اللقاح المنتظر قد يمتد للوصول إلى المزيد من الناس.











لكن هذه المفاجأة السعيدة، أطلقت في المقابل موجة من الارتباك والنقاش حول استخدام الجرعات الزائدة أو التخلص منها.











وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بتأكيد الحكومة الأمريكية أمس، الأربعاء، أن حملة تسلل إلكتروني في الآونة الأخيرة أصابت شبكاتها، وقالت إنها "كبيرة ومستمرة".











وقالت مصادر مطلعة هذا الأسبوع إن متسللين يُعتقد أنهم يعملون لحساب روسيا تجسسوا على رسائل البريد الإلكتروني الداخلية بوزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين، وإن هناك مخاوف من أن تكون عمليات التسلل التي اكتشفت حتى الآن ليست إلا كقمة جبل الجليد.









وأشارت صحيفة "الخليج" إلى تسجيل الولايات المتحدة أمس، الأربعاء، وفاة أكثر من 3700 شخص وإصابة أكثر من 250 ألفًا آخرين بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، وبلغ عدد المصابين بالفيروس الراقدين في المستشفيات الأمريكية حوالى 113 ألفًا.











وأوضحت صحيفة "الاتحاد" إعلان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأمريكية أن الفحوص أثبتت إصابة وزير الداخلية ديفيد برنهارت بمرض كوفيد-19 يوم الأربعاء. وقال المتحدث نيكولاس جودوين لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني إن برنهارت لم تظهر عليه أعراض، وسيواصل العمل وهو في الحجر الصحي.





ولفتت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى اعتراف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، أمس الأول، بفوز جو بايدن على دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، غداة تأكيد المجمع الانتخابي للنتائج، ودعا زملاءه لعدم الاعتراض على نتيجة الانتخابات.







