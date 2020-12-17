بإطلالة ساحرة.. ديانا كرازون تتألق في أحدث ظهور لها

وعلقت ديانا على الصورة قائلة: "أصعب النساء من تكون :

‏قلبها طفل ، وعقلها رجل ، وجسدها أنثى".

وظهرت ديانا في الصورة بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستان باللون الكاشمير مما أثار إعجاب متابعيها.

قالت الفنانة ديانا كرازون، إن فرحها انقسم لجزئين، جزء قبل كورونا وجزء ما بعد انتشار فيروس كورونا، معقبة: "

سعيدة أنى تزوجت في عام 2020 لأن الناس شيفاها سنة شؤم عليهم لكن كانت سنه سعيده عليا".