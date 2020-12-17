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فن

بإطلالة ساحرة.. ديانا كرازون تتألق في أحدث ظهور لها

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
ديانا كرازون
ديانا كرازون
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ندى فكرى
نشرت الفنانة ديانا كرازون صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ديانا على الصورة قائلة: "أصعب النساء من تكون : 
‏قلبها طفل ، وعقلها رجل ، وجسدها أنثى".

وظهرت ديانا في الصورة بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستان باللون الكاشمير مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن قالت الفنانة ديانا كرازون، إن فرحها انقسم لجزئين، جزء قبل كورونا وجزء ما بعد انتشار فيروس كورونا، معقبة: "سعيدة أنى تزوجت في عام 2020 لأن الناس شيفاها سنة شؤم عليهم لكن كانت سنه سعيده عليا".

وتابعت كرازون خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر الفضائية "الأولى" الفرح اقتصر بحفلة بسيطة جمعت أهلي والعريس جه خدنى من البيت".

وأوضحت ديانا كرازون أنها  تعرضت للتنمر شديد عقب عرض صور حفل زفافها، وتابعت: "السوشيال ميديا بقيت صعبة وانا بقيت بعيدة عنها شوية والبلوك أفضل وسيلة لطرد المتنمرين.. الناس لا يعجبها العجب".

طرحت المطربة ديانا كرازون كليبها الجديد " الدنيا بتضحك " الخميس ٣٠ /٧ /٢٠٢٠ الساعة ٥ مساء".

أغنية "الدنيا بتضحك" كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع موسيقي خالد مصطفى، وإخراج صهيب الشايب.

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