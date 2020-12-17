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اقتصاد

مدير مركز تحديث الصناعة: نحن صوت العميل ونسعي لتوطين الصناعات وتوفير فرص العمل

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال المهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المركز بمثابة صوت العميل وعمل علي مدي 20 عاما في حل المشاكل ونقل الخبرات وتوطين الصناعات وتوفير الاحتياجات ومتطلبات الحقيقة للاسواق.
 
وجاء ذلك خلال ندوة لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، لمناقشة خطة تطوير برنامج تحديث الصناعة، ودوره في مساندة الصناعات المغذية والبحوث والتطوير".
 
وأضاف "عبدالكريم" أن المركز يعمل في أطار التوجه العالمي لتطوير الصناعة من خلال بحث متطلبات الصناعة في العالم بهدف تعظيم دوره المركز المنوط به في عمل تنمية وتطوير ونمو حقيقي للصناعة الوطنية.
 
وأشار الي أن المركز قام بتحديد العديد من الصناعات الواعدة للتكامل بين الصناعات بهدف زيادة المكون المحلي والقيمة الاقتصادية ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في مختلف الأسواق بالتوازي فيما يعرف بأسم "الفاليوم شين" و"الجلوبال فاليوم شين".
 
وأضاف، أن مهام مركز تحديث الصناعة هي تطوير الصناعة، ورفع الجودة والإعتماد علي الإبتكار، اضافة مميزات للعميل وخفض تكلفة المنتج وزيادة التنافسية، لافتًا أن مركز تحديث الصناعة قائم علي توفير احتياجات العميل سواء في السوق المحلي أو العالمي. 
 
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