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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 19 سفينة للبضائع والحاويات خلال الـ24 ساعة الماضية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:49 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أ ش أ
 استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 سفينة للبضائع والحاويات ، وذلك برغم الأحوال المناخية السيئة التى تتعرض لها بعض المحافظات.

وذكرت هيئة الميناء - فى بيان اليوم الخميس - أنه تم مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2645 طنا من القمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3809 شاحنات ، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 156562 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33834 طنا.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة شمل 3750 طن تضمنت 350 طن كحول و 3400 طن فوسفات ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26864 طنا شملت 11282 طن ذرة و 14108 طن قمح و 1474 طن صودا . ‎

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