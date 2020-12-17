ميناء دمياط يستقبل 19 سفينة للبضائع والحاويات خلال الـ24 ساعة الماضية

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 سفينة للبضائع والحاويات ، وذلك برغم الأحوال المناخية السيئة التى تتعرض لها بعض المحافظات.





وذكرت هيئة الميناء - فى بيان اليوم الخميس - أنه تم مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2645 طنا من القمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3809 شاحنات ، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 156562 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33834 طنا.





وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة شمل 3750 طن تضمنت 350 طن كحول و 3400 طن فوسفات ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26864 طنا شملت 11282 طن ذرة و 14108 طن قمح و 1474 طن صودا . ‎



