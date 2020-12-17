ننشر استراتيجية تحديث الصناعة لتنمية القطاعات الاقتصادية الفرعية للتكامل الصناعي.. تفاصيل

استعرض المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، استراتيجية المركز لتنمية القطاعات الاقتصادية الفرعية بهدف تحقيق التكامل الصناعي وتعميق الصناعة المحلية، والتي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.





جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، لمناقشة خطة تطوير برنامج تحديث الصناعة، ودوره في مساندة الصناعات المغذية والبحوث والتطوير.









وأوضح المهندس محمد عبد الكريم، أن آلية اختيار وتنمية القطاعات الفرعية تقسم القطاع الصناعي الفرعي إلى 6 قطاعات، وفقا لـ3 معايير وهي تحليل سلاسل القيمة، واحتياجات الأسواق المستهدفة، والميزة النسبية للمنتجات.





وقال "عبد الكريم" إن مساهمة المركز في سد الفجوة من خلال تحسين الإنتاجية عن طريق زيادة الإنتاجية، وتقليل التكلفة، وإدارة منظومة الطاقة، والثروة الصناعية الرابعة بجانب الابتكار والتصميم عن طريق استقدام خبراء وربط الصناعة بالأكاديمية، فضلا عن بناء القدرات عن طريق سد الفجوة في المهارات القائمة، والمهارات القائمة على التكنولوجيا.