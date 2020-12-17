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فن

نيكول سابا تتحدى الكورونا وتعلن عن حفلتها في رأس السنة في مصر

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
نيكول سابا
نيكول سابا
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ندى فكرى
أعلنت الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ عن حفلتها في مصر و نشرت لمتابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و علقت نيكول قائلة :" رغم كل الظروف والحزن والتوتّر الّي حطّتنا فيها السنة دي ورغم انها كانت ولسّه قاسية علينا عايزين ولازم نتحدّاها ونتغلب عليها لان الحياة حتكمّل ولازم تكمّل..والناس من حقّها تفرح وتعيش كل لحظة من حياتها"

و تابعت "عشان كده قرّرت اني اشاركو الليلة دي ونختم فيها السنة بالفرحة وبالموسيقى وباحلى التمنيات ونستقبل سنة جديدة بنفسيّة وروح جديدة... ان شاء الله اشوفكو ليلة راس السنة في فندق "الماسة" في "مصر ام الدنيا..وحشتيني..اوي.."

وتشارك نيكول سابا فى مسلسل "الوجه الآخر"، مع الفنان ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور.

مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

وعلقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على حريق مرفأ بيروت من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقالت سابا من خلال تغريدتها: "كل مسؤول صوت فرقاع ما بيتحمل يسمع كل واحد فيهن قد ال... شاطرين يمشولي بعشرين زلمة مواكبات تحميهن".

وأضافت سابا من خلال تغريدتها: "ونازلين يلعبوا فينا من انفجارات ودمار دمرلونا حياتنا وحياة ولادنا ومرّضونا وعقّدونا..يلي ما شفنا

Pig face فيهن نزل عالأرض ووقف حدّ الشعب بس جايي يومكن قريبًا ".

وانتقدت نيكول تعليقات متابعيها بعدما نشرت فيديو لها من منزلها "بدون مكياج" منذ ايام قليلة، عبر انستجرام.


وعلقت نيكول علي صورتها قائله: هالرسالة لبعض يلي ما بيفهموا مش للكل وما عم عمّم: يعني اذا هيك وشفتوني ساحرة على انو شعري بدو تزبيط على شمطاء على ما بعرف شو بلا بلا... يبقى اسمحولي قلكن انكن بلا نظر الموضوع ببساطة انتو تعودتو على الاشكال المصفصفة وميت اكستنشن على 20 كيلو رموش على ١٥ كيلو بويا وميك اب و1000 فيلتر!! 


واضافت: انو بلا ميك اب ما بيعجب وبلا مساوى شعر ما بيعجب ما فالحين الا بالانتقاد عالرايح والجايي!! ايه ارتاحو انا مبسوطة بحالي وشايفة حالي وما مصدقها عالقليلة انا ع طبيعتي وهيك رح ضل!! بعدين يا اذكياء اذا الواحد قاعد ب #حجر_منزلي منزلي مينيموم يكون على طبيعتو ومش مصفصف ب بيتو!!


وقالت: فهمتوا ولا بعد يا مزوقين انتو! تعلمو الذوق وبعدين علقوا لانو انا لما كنت اعرف فيه كنتو انتو بعدكن عم تتعلمو تقروا شو معنى الكلمة!!

وهاي الصورة عن جديد رح حطها وبذات اللوك لانو كتير بحبها، وصلت؟!
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