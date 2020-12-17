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أخبار العالم

3000 إصابة يومية.. موجة كورونا ثالثة تضرب إسرائيل

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:35 ص
موجة كورونا ثالثة
موجة كورونا ثالثة تضرب إسرائيل
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الخميس، تفاصيل تسجيل إسرائيل لـ3000 إصابة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 بشكل يومي، وذلك تزامنًا مع موجة كورونا الثالثة.

وكشفت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2,802، وأن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 3.5% والتي جاءت بعد إجراء 80 ألفا من الفحوصات، ولليوم الثاني يتجاوز عدد الإصابات 2800 إصابة.

وأفادت المعطيات بأن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بلغ 705 حالات، من بينهم 400 حالتهم خطيرة، منهم 150 مريضا يستعينون بأجهزة تنفس، وإجمالي الوفيات ارتفع إلى 3,033 حالة وفاة.

تأتي هذه المعطيات على خلفية التقديرات أن إسرائيل ستصل خلال الأيام القادمة إلى الحاجز الذي أقره كابينيت كورونا "لفرض قيود مشددة"، وهو 2500 إصابة يومية بالمعدل، الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق كل القطاعات التجارية، والدكاكين الواقعة على الشوارع، والأسواق، المدارس في البلدات الحمراء والبرتقالية، وتقليص عدد المسافرين في المواصلات العامة إلى 50%.

ومن المتوقع أن تناقش وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم قضية تحويل كل دولة العالم إلى حمراء، وبموجبه فإن كل إسرائيلي سيعود من خارج البلاد سيكون ملزما بالدخول إلى حجر صحي.
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