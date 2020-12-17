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جمال السيد: زيارة نجوم الأهلي لأسرة محمد عبد الوهاب درس جديد في الوفاء

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
لاعب منتخب مصر والأهلى
لاعب منتخب مصر والأهلى السابق
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ريهام فيكتور
قال الكابتن جمال السيد، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقا، إن نجوم النادي الأهلي كانوا بالأمس في زيارة إلى أسرة الراحل محمد عبد الوهاب، مؤكدا أن هذه الزيارة تعد درسًا كبيرًا جدًا في الوفاء. 

وأضاف "السيد"، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دي إم سي، أن زيارة أسرة الراحل تعد لفتة إنسانية من قبل الفريق، معقبا: "محمد عبد الوهاب رمز من رموز النادي الأهلي". 

وفيما يخص تعامل النادي الأهلي مع مؤمن زكريا، أكد أنه موقف محترم ويفرق في الحالة النفسية بشكل كبير جدًا. 

وفي سياق آخر قال جمال السيد، إن النادي الأهلي بعد جائحة كورونا تحسن فنيًا بشكل جيد جدًا، مؤكدًا أن أداء المدرب السابق رينيه فايلر مع فريق الأهلي كان جيد وله إيجابيات وسلبيات، ومن سلبياته كان إصراره على إشراك بعض اللاعبين المهمين.

وأضاف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، خلال حديثه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن فايلر لم يساعد صالح جمعة لكى يؤدى بشكل أفضل على العكس مع المدرب الجديد موسيماني الذي لعب على السيكولوجية النفسية للاعب لكي يؤدي بشكل أفضل.

وتابع أن نسبة نجاح موسيمانى عالية جدًا، مؤكدًا أن الروح القتالية لفريق النادي الأهلي ظهرت جدًا في مباراة الأهلي والوداد المغربي بعد تولى موسيماني مسئولية المنتخب وكان من الممكن تسجيل أهداف أكثر في المباراة.

وأوضح أن لاعبي النادي الأهلي لديهم إصرار على إثبات أنفسهم والعودة للملعب بقوة خاصة بعد جائحة كورونا، منوهًا بأن حسين الشحات وصالح جمعة من أبرز اللاعبين الذين طوروا من أدائهم في الفترة الأخيرة.

وتابع لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، أن والده محمد عبد الوهاب دعت لمؤمن زكريا وتتمنى رجوعه إلى الملعب من جديد، لافتًا إلى أنه لا بد من اتخاذ حذرنا من فيروس كورونا لأنه سريع الانتشار واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بشدة.
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